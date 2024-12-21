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РФ использовала удар по онкодиспансеру в Херсоне для распространения ИПСО

Суббота 21 декабря 2024 17:37
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РФ использовала удар по онкодиспансеру в Херсоне для распространения ИПСО Иллюстративное фото: РФ использовала удар по онкодиспансеру в Херсоне для распространения фейков (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ударила по онкодиспансеру в городе Херсон. После обстрела распространились слухи о повышении радиационного фона.

Об этом рассказал спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

Что предшествовало

Накануне Российская Федерация ударила по онкологическому центру в городе Херсон. Тамполностью разрушены четыре палаты, в других выбиты окна и двери.

"Так сейчас выглядит онкодиспансер в Херсоне. Прошлой ночью российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому учреждению авиацией, выпустив две крылатые авиабомбы. К счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали. Однако зданию нанесены значительные разрушения", - председательХерсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

На фоне обстрела по сети начала распространяться информация о том, что в Херсоне якобы повысился радиационный фон - мол, радиацию излучает поврежденное оборудование.

Что говорят в ОВА

По словам Толоконникова слухи о повышении радиационного фона начали распространять россияне. Они использовали удар по онкоцентру для распространения дезинформации.

"Россияне пробовали разгонять ИПСО о якобы утечке радиации после обстрела этого здания. Но это все фейк, никакой радиации нет, радиационный фон в норме", - рассказал Толоконников.

В то же время, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко у себя в Telegram также опроверг слухи о повышении радиации в городе.

"Относительно радиационной паники. Поводов для нее нет. По данным Херсонского областного центра по гидрометеорологии, уровень радиации в громаде - 12-13 мкР/ч. Работники гражданской защиты Херсонской городской военной администрации также проехались по улицам города для мониторинга радиационного фона. Он в норме", - написал Мрочко.

Усиление обстрелов Херсона

Последние несколько дней Россия наносит масштабные обстрелы по Херсону. Россияне начали бить из артиллерии по жилой застройке, социальной и критической инфраструктуре. Из-за этого были проблемы с электроснабжением в городе и области - без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов.

Также сообщалось, что российские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, их ликвидировали.

Как рассказал представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, российские солдаты пытались форсировать Днепр в районе Антоновского моста, что возле Херсона. Однако у них не получилось доплыть даже до середины реки.

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