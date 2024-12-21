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Оккупанты сбросили КАБы на онкодиспансер в Херсоне: фото последствий

Херсон, Суббота 21 декабря 2024 11:11
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Оккупанты сбросили КАБы на онкодиспансер в Херсоне: фото последствий Фото: онкодиспансер в Херсоне обстреляли россияне (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска обстреляли онкодиспансер в Херсоне в ночь на 21 декабря. Здание больницы было серьезно повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"Прошлой ночью российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому учреждению с авиации, выпустив два КАБа", - отметил Прокудин.

По его словам, пациенты и медицинский персонал не пострадали. Но здание онкодиспансера было значительно разрушено

"Это очередной акт террора, направленный против мирного населения. Россия в очередной раз демонстрирует свою сущность страны-агрессора, которая целенаправленно уничтожает все важное для жизни", - подчеркнул председатель ОВА.

Фото: в Херсоне под удар попал онкодиспансер (t.me/olexandrprokudin)

Усиление обстрелов Херсона

Напомним, 20 декабря в Херсоне сообщили о массированных обстрелах со стороны врага. Оккупанты били из артиллерии по жилой застройке, социальной и критической инфраструктуре.

В результате атак есть жертвы и более 10 раненых. Из-за обстрелов в Херсоне не работали светофоры, центры предоставления админуслуг и электротранспорт.

Также в результате обстрелов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов в Херсонской области.

Также сообщалось, что российские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, их ликвидировали.

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