Российские ДРГ пытались продвинуться в направлении Херсона и были уничтожены ВСУ

Россияне продолжают обстрел Херсона и пригорода со временно оккупированных районов области. ВСУ ликвидировали вражеские диверсионно-разведывательные группы, которые прорывались в направлении областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина .

По его словам, под огнем находятся жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура. К сожалению, есть пострадавшие среди местных жителей.

"Вражеские ДРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими Защитниками. Медики, спасатели, правоохранители и коммунальные службы работают на месте", - написал Прокудин.

Он также призвал жителей эвакуироваться из города. Сделать это можно обратившись по телефонам "горячей линии" Херсонской ОВА: 0 800 101 102 или 0 800 330 951.