РФ выполняет план по ракетам, пауза в обстрелах вряд ли будет: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР

Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в первой части интервью РБК-Украина рассказал о мотивах и целях рекордных ударов РФ, остановке производства "Кинжалов" и Х-32, ставке Москвы на новые шахеды и создании российского аналога Starlink.
Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в первой части интервью РБК-Украина рассказал о мотивах и целях рекордных ударов РФ, остановке производства "Кинжалов" и Х-32, ставке Москвы на новые шахеды и создании российского аналога Starlink.
Главное:
Июль этого года стал одним из самых сложных месяцев для украинской противовоздушной обороны. По количеству применяемых баллистических и гиперзвуковых ракет российские войска вышли на рекордные показатели.
Меняется не только масштаб атак, но и их системность, цели и структура. Если раньше Москва организовывала комбинированные атаки с десятками ракет разных типов и сотнями дронов – чтобы "прорвать" ПВО столицы, то сейчас делает ставку на баллистику – на фоне дефицита перехватчиков для Patriot. Параллельно вместо исключительно массовых волн обычных "шахедов" РФ начинает активнее применять новые реактивные "герани".
Насколько российское производство ракет и дронов позволяет сохранять интенсивность таких атак и каких целей Москва стремится достичь, наращивая удары по Украине – об этом в первой части разговора РБК-Украина с заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майором Вадимом Скибицким.
– В июле Россия, по подсчетам ряда медиа и OSINT-обозревателей, выпустила по территории Украины около 380 ракет. Это рекордное месячное количество с начала полномасштабного вторжения или по меньшей мере – с осени 2022-го, с тех пор как Воздушные силы начали публиковать регулярные сведения. С чем связан такой всплеск?
– По оценкам Главного управления разведки, по количеству запущенных крылатых ракет Х-101, "Калибр" и Х-32 июльский показатель был вторым после февраля. Тогда россияне запустили по нам 157 таких ракет, а в июле – 153.
Если же говорить о баллистических и гиперзвуковых ракетах – 9М723 из комплекса "Искандер-М", РМ-48У с С-400 и "Циркон" – то их противник запустил в июле 198. Это самый высокий показатель в этом году.
С чем это связано? В первую очередь с тем, что они к этому готовились. По данным военной разведки, показатели применения ракетного вооружения со стороны россиян начали расти еще с апреля. В апреле была 61 баллистическая ракета, в мае – 107, июне – 134. Помните, раньше они совершали атаки с интервалом раз в десять дней? Потом – раз в неделю. Сейчас еще чаще. Все зависит от количества произведенного вооружения.
Второй важный индикатор, которому ГУР имеет документальное подтверждение – это план производства врага и фактическое выполнение этих планов. Например, по таким образцам как "Циркон", "Оникс" (сначала они были противокорабельные, после модернизации они используются по наземным целям) – по состоянию на 3 августа противник уже выполнил годовой план по их производству, определенный в государственном оборонном заказе.
За 7 месяцев этого года они уже изготовили 33 "Циркона", это данные на 3 августа. То же с "Ониксом" – на 3 августа они изготовили уже 60 единиц.
– У них такой прирост и по другим средствам поражения?
– В целом по основным типам ракетного вооружения у них сейчас выполнение плана в месяц – на уровне 110-120%. Согласно данным ГУР МО Украины, план по производству Х-101 в июле был выполнен на 140%, "Калибров" – на 111%, крылатой ракеты Х-35 – 200%.
План производства на август по Х-101 – 72 единицы, на июль показатели были такими же, но они произвели больше – 87 ракет. По 3М14 "Калибр": план на август – 26 единиц, в июле планировали столько же, а изготовили 29.
То есть Москва делает акцент на производстве определенных средств поражения и на них перераспределяют средства. Такую тенденцию мы видим примерно со второго квартала этого года. И это логично: если есть определенные типы ракет, которые доходят до целей, они увеличивают их производство. Кроме того, они делают упор на производстве тех средств, для которых у них есть комплектующие.
Однако при этом авиационный компонент ударов они привлекают меньше. У россиян есть технические проблемы с крылатыми ракетами и с самолетами – не все ракеты сходят в момент пуска. Для страхования они привлекают резервную авиацию.
Из нового, что появилось в этом году - "Бандероль" и "Дань-Т" - это баражирующие боеприпасы, которые запускают с вертолетов. Сейчас они работают над тем, чтобы запускать их из самолетов. Появился "Циркон" и модернизированный "Оникс", который раньше мог бить только по морским целям, потому что не срабатывал контраст для целей на земле, он также имеет увеличенную дальность и боевую часть.
Другой пример: плановый показатель ВПК рф по производству ударных беспилотников на август этого года ("Герань-1", "Герань-2", "Герань-3", "Герань-4", "Герань-5", "Гарпия", "Гербера", "Гербера-камикадзе", "Герберц сикер ") - 11 тысяч единиц.
В июле они немного снизили интенсивность ударов беспилотниками и количество производства, поскольку они перенастраивают производство с акцентом на турбореактивные "Герань-4" и "Герань-5". В одной из недавних атак 50% уже составляли именно турбореактивные беспилотники. Теперь для них нам нужны другие перехватчики с соответствующей скоростью или малое ПВО.
– С какой целью Россия проводит системные атаки – дважды, трижды в неделю – на Киев и его пригород?
– Ранее ГУР уже сообщало, что россияне способны ежемесячно проводить 3-4 комбинированных атаки, которые будут включать ракеты разных типов плюс беспилотные летательные аппараты. Киев, как и Запорожье, Днепр, Харьков – центры нашего оборонно-промышленного комплекса.
Противник видит серьезную угрозу и очень тщательно ведет разведку по таким двум направлениям нашего ОПК. Первый – это наша баллистика, они стараются не допустить выход на серийное производство этого вооружения. Второй – все, что связано с БПЛА и FPV-дронами. Ведь наши middle- и deepstrike реально дают результаты – и по нефтепереработке врага, и по логистической системе РФ, по Wildberries, а это, в свою очередь, оказывает сильное влияние и на их банковскую систему, и на малый и средний бизнес, и на возможность Москвы вести войну.
– Не преследуют ли они при этом еще одну цель: удары по Киеву могут быть попыткой принуждения к капитуляции с прицелом на то, что столица будет задавать настроения всей стране?
– Как это воспринимается там? У них наиболее защищены два города – Москва и Санкт-Петербург, это фактически и есть Россия. Они делают все для того, чтобы в этих городах не было даже малейшей протестной активности, иначе она масштабируется на всю федерацию. Они исходят из такой же логики по отношению к Украине: если в Киеве будет дестабилизация – она будет распространяться и на другие регионы.
С этой же целью они проводят многие информационные кампании. Например, если они в своей кампании ударов достигают каких-то результатов, дальше они берутся раскручивать эту тему в нашей информсреде – подавая это как повод для обвинения нашей власти, Сил обороны, Воздушных сил и т.д.
Все это сводится к их конечной цели, подкрепленной в их внутренних документах. Во-первых – поскольку им не удается осуществить блицкриг, захватив всю Украину, тогда цель – захват Донецкой и Луганской области. Второе – касается наших будущих выборов: они ставят для себя цель получить в Украине такое руководство, которое было бы по меньшей мере нейтральным в своем отношении к РФ.
– Если говорить о приоритетных целях их атак – это наш ОПК, что еще? Мы также периодически видим информацию о поражениях АЗС, хабах ритейла. То есть как выглядит тот перечень объектов, на которых концентрирует свое внимание Россия?
– Если говорить более широко – это наша критическая инфраструктура. Зимой – это электричество и система теплоснабжения. Сейчас – это, во-первых, ОПК. Во-вторых – это логистика – и железная дорога, и портовая инфраструктура, и судоходство. Россия устраивает террор по кораблям в Черном море. Это беспрецедентная ситуация – когда не просто поражаются гражданские суда, а методически добиваются и уничтожаются, чтобы не давать нам возможность торговать. В то же время они пытаются атаковать и энергетические объекты, от которых зависит функционирование логистики и портовой инфраструктуры.
Кроме того, агрессор пытается поражать и другие элементы инфраструктуры, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию в стране. Россияне же рассказывают, что такие объекты как Rozetka или "Новая почта" доставляют комплектующие к дронам, но в реальности этим они просто прикрывают свой террор против гражданского сектора.
К тому же это происходит накануне выборов в РФ, они видят, как повреждена их логистическая система, и они стремятся поддержать собственное население такими ударами: мол, а вот в Украину тоже прилетает.
– Как и откуда Москва получает комплектующие и компоненты для наращивания производства ракетного вооружения и БПЛА?
– Мы регулярно на наших интернет-ресурсах подробно рассказываем об этом. Наиболее критические элементы, например, системы навигации они достают от американских компаний, что-то идет из Китая, Японии, Тайваня, Южной Кореи, Европы. Причем далеко не все эти компоненты военного или даже двойного назначения – сегодня они используют для вооружения многие элементы исключительно гражданского назначения.
Сейчас они пробуют полностью перейти на комплектующие собственного производства. Например, одна из задач, стоящих для "Дань-Т" – чтобы вся компонентная база была их. Если говорить о "Герань-4" и "Герань-5" – у них стоит проблема турбореактивных двигателей, они пытаются произвести свои. Пока они полностью зависимы в поставках таких двигателей от Китая, и они дорогие, каждый – около 35-40 тысяч долларов.
Для нас это тоже проблемные вопросы, которые подпадают под международные санкции. У нас – в разведывательном сообществе, аппарате СНБО, МИДе, советника президента по вопросам санкций – есть в этом направлении некоторые успехи, мы определяем, какие иностранные критические элементы используются россиянами, все это публикуется и предоставляется нашим партнерам для обработки.
– По каким типам ракет их использование сейчас опережает производство? То есть есть ли какие-то ракеты, которые они во время нынешних атак берут уже из запасов?
– В запас они реально не входят. Сейчас для применения уходит почти все с конвейера. Единственное – те "Калибры", которые сейчас производятся, идут в основном сейчас на обеспечение других флотов, ведь все новые боевые корабли и подводные лодки РФ оснащены этими системами. Фактически они уходят в запас. К тому же у нас процент сбития "Калибров" достигает почти 100% при наличии зенитных ракет.
Те ракеты Х-101, которые не срабатывают во время пуска, повторно отправляют на производство, чтобы проверить и устранить технические проблемы.
– Какие у россиян запасы и ориентировочные объемы производства баллистических ракет 9М723 для "Искандер-М"?
– По данным военной разведки, по состоянию на 5 августа их запас, выделенный для группировки войск – около 130 ракет 9М723. При этом плановый месячный показатель производства – 60 единиц. Однако в июле вместо 60 они изготовили 65.
У них сейчас упрощенная система технического контроля при производстве ракет, плюс – им грозят реальные последствия за невыполнения планов. Однако здесь есть еще одно объяснение – россияне смогли нарастить производство баллистических ракет еще и за счет того, что они перестали выпускать "Кинжалы". Соответственно, ракетное топливо идет уже не для "Кинжалов", а на другие баллистические ракеты. Кроме того, они приостановили выпуск и применение Х-32 (модернизацию Х-22), поэтому средства и комплектующие, которые отводились для них, перераспределили для других типов ракет – которые считаются более эффективными.
– Приостановка выпуска этих образцов ракет фиксируется только в этом месяце, или это уже тенденция последних месяцев?
– Начиная с апреля.
Они работали над тем, чтобы увеличить точность Х-32. Однако результаты нескольких боевых испытаний показывали, что это им не удается, и россияне снова вернули их на доработку, а план по серийному производству приостановили.
Такие же у них нюансы и с "Кинжалами". Едва ли мы вспомним случай, когда эта ракета попадала точно в цель. Для эффективной ракеты отклонение от цели не должно превышать 5-7 метров, а у них – 30 метров и более.
– Мы видим, что они часто стали применять ракеты из комплексов С-400. Неужели у них так много этих ракет, что они могут применять их по наземным целям, а не для ПВО?
– Та ракета, которую противник использует при атаках – РМ-48У – специально создана и запускается по наземным целям. Это не классическая зенитная ракета, которую можно использовать для ПВО, просто для нее ЗРК С-400 используют как пусковую. Это ракета класса "поверхность – поверхность". Она летит по баллистической траектории, имеет скорость 6 Маха. И, что немаловажно, враг наладил производство такой ракеты: план на август – примерно 40 единиц, а их ориентировочные запасы – 400 единиц.
– Иран продолжает помогать России с какими-то технологиями и комплектующими?
– Частично, но это уже не тот уровень сотрудничества, который был в 2022-2023 годах. На сегодняшний день Россия уже способна самостоятельно изготавливать и FPV-дроны, и ударные беспилотники. Более того – они уже пошли вперед, у них другие боевые части, у них 12-, 16-канальные "Кометы", CRP-антенны.
– Если говорить об еще одном союзнике РФ – КНДР. По данным ГУР, рядом с нашей границей россияне разворачивают северокорейское ракетное подразделение. Также, по информации военной разведки, КНДР передала РФ еще 40 ракет KN-23 и KN-24. А сколько в целом этих ракет сейчас у России? И для чего это все Северной Корее?
– КНДР получает в обмен на это свои преференции, зафиксированные еще во время поставки первой партии KN-23 – около 100 таких ракет. Северная Корея получает возможность применения своих средств в реальных боевых условиях и, как следствие, данные для дальнейшей модернизации и совершенствования этих ракет.
Хотя один из последних ударов, когда северокорейская ракета фактически убила целую семью, подтвердил, что ее отклонение составило около 15 км от цели.
– Если отталкиваться от того, что россияне наращивают производство реактивных "гераней" и при этом не останавливают производство обычных, как они будут применять их при планировании ударов – одни для одних целей, другие – для других?
– Они могут их применять комплексно, в том числе при комбинированных ударах. Сейчас планирование атак уже не такое простое, как было в 2023-2024 годах – оно не только становится сложнее, но и эволюционируют применяемые при этом технологии.
Противник же переходит на "Герань-4/5", потому что мы успешно поражаем "Герань-2" благодаря нашим перехватчикам. Есть активные попытки внедрения Mesh-сетей для онлайн-управления дронами.
Кроме того, Москва внедряет "Рассвет" - фактически российский аналог системы Starlink. И они начали ее запускать гораздо быстрее, чем предусматривалось их планами. Россия в марте 2026 года уже вывела на околоземную орбиту 16 спутников, дальше будут запускать другие, чтобы создать группировку общим количеством 292 спутника в 2027 году и довести ее до 924 спутников в 2035 году. Пока они могут работать фрагментарно, когда спутник проходит над нашей территорией. Когда россияне выведут полноценную группировку спутников – эта система будет работать как Starlink. И уже идет дискуссия, как с этим бороться.
– Планирует ли Москва делать какой-то ракетный резерв для осенне-зимней кампании?
– Мы считаем, что да – создание запаса будет происходить. Это можно будет отследить при калькуляции: сколько они запланировали, сколько изготовили и сколько запустили.
– Как долго они смогут поддерживать июльскую интенсивность атак? То есть будет ли это еще месяц-два-три, после чего они будут вынуждены сделать какую-нибудь паузу для поднакопления?
– Они смогут уменьшить количество ракет, летящих по одной цели, но паузу они вряд ли будут делать. Ведь сейчас у них в приоритете поражение одних целей, а затем они будут переключаться на другие. Однако все будет в первую очередь зависеть от объемов их производства – смогут ли они поддерживать нынешние темпы. Поэтому задача ГУР МО Украины вместе с другими составляющими Сил обороны сорвать планы противника, действовать на опережение и наносить как можно большие потери агрессору.