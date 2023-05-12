"Вагнеровцы" на ВОТ насилуют местных и грабят: местная "власть" не может с ними справиться

На временно оккупированных территориях растет количество преступлений, совершенных представителями ЧВК "Вагнера". Силовикам, завезенным на ВОТ из России, не удается их контролировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Наемники Пригожина продолжают терроризировать гражданское население на ВОТ. Они похищают автомобили, насилуют местных и устраивают пьяные дебоши. На фоне этого, так называемые российские правоохранители не могут справиться с наемниками, которые им не подконтрольны", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, ни завезенная с территории РФ "прокуратура", ни нацгвардейцы не оказывают влияния на "вагнеровцев".

"Рост преступлений со стороны наемников связан с обострением конфликта между Шойгу (глава Минобороны РФ - ред.) и Пригожиным (основатель ЧВК "Вагнера"). Последний пытается дестабилизировать ситуацию в регионах, чтобы взорвать доверие Кремля к Шойгу", - добавляют в сообщении.

Напомним, недавно два представителя ЧВК "Вагнера" признались в массовых убийствах детей на оккупированных территориях.

Также мы начали, что военнослужащие Вооруженных сил РФ устроили потасовку с представителями ЧВК "Вагнера" из-за того, что не смогли выяснить, кто виноват в неудачах на поле боя.

Добавим, что в России растет конкуренция между Министерством обороны и ЧВК "Вагнера".

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