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Россияне планируют вывоз детей из Луганской области, - ЦНС

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Среда 24 мая 2023 07:31
Россияне планируют вывоз детей из Луганской области, - ЦНС Фото: россияне собираются вывезти детей из Луганской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне планируют провести "медицинское освидетельствование" детей, чтобы потом вывезти их на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По их словам, такие обзоры - это фикция, под видом которой детей потом вывозят в Россию.

"Никаких медицинских осмотров реально не проводится, но детям ставят вымышленные диагнозы и используют это, чтобы вывезти их на лечение в медицинских учреждениях Российской Федерации", - говорят в ЦНС.

На такие меры в 2023 году российское правительство выделило 1,4 млн. рублей, отмечают в Центре.

Вывоз украинских детей в РФ

За вывоз украинских детей в Россию Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по делам детей при президенте РФ Марии Львовской-Беловой.

Ордер будет действовать до конца их жизни или пока их не задержат.

Также отметим, что международные организации резко осудили подобные действия России. К примеру, ПАСЕ признала депортацию украинских детей геноцидом.

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