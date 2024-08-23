Россияне в Харьковском направлении пытаются наладить систему защищенной связи

На Харьковском направлении ситуация остается крайне напряженной. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, проводят контратаки и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОТУ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое фиксируется проведение оккупантами мероприятий по логистическому обеспечению и доукомплектованию боевых подразделений для пополнения потерь. В то же время, в районе Лукьянцев противник пытается улучшить свое тактическое положение, налаживая систему защищенной связи.

В районе Старицы замечено перемещение групп 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса с целью замены боевого охранения.

В Волчанске противник продолжает активные штурмовые действия силами штурмовых групп 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады и 129-й отдельной мотострелковой бригады в районе многоэтажной застройки. Осуществлен обстрел города из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А.

За минувшие сутки произошло два боевых столкновения. Также враг нанес один ракетный удар (вероятно, ракетой Х-31) и один авиационный удар, использовав семь неуправляемых авиационных ракет. Кроме того, зафиксировано 56 ударов дронами-камикадзе и 444 обстрела позиций Сил обороны Украины.

По состоянию на начало этих суток продолжаются два боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого. Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Силы обороны Украины продолжают контролировать ситуацию и выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.