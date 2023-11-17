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РФ отправила на штурм бронированный тягач-камикадзе. Он подорвался на мине (видео)

Фото: РФ отправила на штурм бронированный тягач-камикадзе (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные отправили на штурм бронированный тягач как "камикадзе". Он проехал более десяти метров и подорвался на мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"На одном из направлений враг решил использовать в качестве "камикадзе" советский МТ-ЛБ", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, что российский солдат на ходу выпрыгивает из боевой машины и убегает обратно. В то же время МТ-ЛБ продолжает свое движение в сторону позиций ВСУ, но через некоторое время подрывается на мине.

"К счастью, отлично сработали саперы-десантники – опасность уничтожена заранее", - добавили в Генштабе.

Украинские воины уничтожают россиян

На Таврическом направлении продолжаются тяжелые бои. За минувшие сутки ВСУ уничтожили более 600 российских оккупантов и 29 единиц военной техники врага.

Спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук говорил, что российский флот понес значительные убытки. В частности, уничтожены 15 вражеских кораблей и еще 12 – повреждены.

The Guardian пишет, что потери России в войне против Украины составляют до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в боях под Авдеевкой россияне теряют до 1000 солдат в день.

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