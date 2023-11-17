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РФ відправила на штурм броньований тягач-камікадзе. Він підірвався на міні (відео)

Фото: РФ відправила на штурм броньований тягач-камікадзе (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові відправили на штурм броньований тягач як "камікадзе". Він проїхав понад десять метрів і підірвався на міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"На одному з напрямків ворог вирішив використати в якості "камікадзе" радянський МТ-ЛБ", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, що російський солдат на ходу вистрибує з бойової машини і тікає назад. Водночас МТ-ЛБ продовжує свій рух у бік позицій ЗСУ, але через деякий час підривається на міні. 

"На щастя, відмінно спрацювали сапери-десантники - небезпека знищена заздалегідь", - додали у Генштабі.

Українські воїни знищують росіян

На Таврійському напрямку тривають важкі бої. За минулу добу ЗСУ знищили понад 600 російських окупантів та 29 одиниць військової техніки ворога.

Речник Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук говорив, що російський флот зазнав значних збитків. Зокрема, знищені 15 ворожих кораблів та ще 12 - пошкоджені.

The Guardian пише, що втрати Росії у війні проти України становлять до 400 тисяч вбитими та пораненими, а в боях під Авдіївкою росіяни втрачають до 1000 солдатів на день.

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