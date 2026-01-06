США готовятся перехватить танкер в Атлантике, который Россия просила не трогать, - CNN

США готовятся перехватить нефтяной танкер в Атлантике, на который Россия уже заявила претензии и просила не трогать. Это может привести к напряженности между Вашингтоном и Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Речь идет о танкере, который ранее был известен как Bella 1. Согласно открытым источникам, на данный момент судно движется по Северной Атлантике вблизи побережья Великобритании.

Данный танкер находится под санкциями США с 2024 года за участие в "теневом флоте" судов, перевозящих нелегальную нефть. Сначала он направлялся в Венесуэлу, но в прошлом месяце изменил курс, чтобы избежать задержания Береговой охраной США.

Известно, что экипаж нанес на корпус танкера российский флаг и заявил, что судно находится под защитой России, после чего оно появилось в официальном реестре России под новым названием Marinera.

Москва уже подала официальный дипломатический запрос с требованием прекратить преследование танкера, что усложняет юридические аспекты его возможного захвата.

Подготовка к захвату судна

Для контроля ситуации США перебросили значительные военные ресурсы в регион. Самолеты-разведчики P-8 ВМС США, базирующиеся в RAF Mildenhall в Сафолке, в последние дни следили за танкером, а в Великобританию прибыли транспортные самолеты C-17, самолеты V-22 Osprey и два пушечных самолета AC-130. Танки воздушной дозаправки KC-135 патрулируют Северную Атлантику, чтобы поддержать операции американских сил.

По данным источников CNN, для перехвата Bella 1, вероятно, придется задействовать Силы специальных операций и морскую специальную команду, способную высаживаться на суда, которые отказываются подчиняться.

Ранее 11 декабря США уже применили такие силы для перехвата санкционированного танкера возле Венесуэлы.

Есть опасения, что операция в Северной Атлантике может быть осложнена неблагоприятными погодными условиями и заявленной Россией юрисдикцией над судном.