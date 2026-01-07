РФ отправила подлодку на конвой танкера, который пытались арестовать США, - WSJ
РФ отправила подводную лодку для сопровождения нефтяного танкера, который пытался скрыться от конфискации США. Судно подозревают в незаконной транспортировке венесуэльской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Попытка ареста и российский ответ
По данным источников издания, танкер, ранее известный как Bella 1, стал объектом интереса американских правоохранительных органов из-за подозрения в связях с "теневым флотом" России. Когда судно находилось в международных водах неподалеку от Венесуэлы, США попытались осуществить его юридический перехват.
В ответ Москва направила в этот район дизель-электрическую подводную лодку. Военный корабль РФ выполняет роль конвоя, демонстрируя готовность защищать груз силой. Это первый случай за долгое время, когда Россия использует субмарины для сопровождения коммерческих судов в Западном полушарии.
Геополитический контекст
Аналитики WSJ отмечают, что такие действия Кремля имеют целью:
-
Защитить доходы от нефти - Венесуэла остается ключевым партнером РФ в сбыте подсанкционных энергоресурсов.
-
Создать вызов США - присутствие подводного флота у американских границ является прямым сигналом Вашингтону о расширении зоны влияния РФ.
Пентагон пока официально не комментировал перемещение российской подводной лодки, однако источники в оборонном ведомстве подтверждают, что внимательно следят за ситуацией.
Трое чиновников США подтвердили, что РФ требует прекратить погоню за танкером. Российский МИД публично выразил "обеспокоенность" действиями американской стороны.
Напомним, что Дональд Трамп объявил о введении полной морской блокады для подсанкционных танкеров, которые перевозят российскую, иранскую и венесуэльскую нефть.
Президент США поручил Министерству обороны и береговой охране разработать план перехвата судов "теневого флота" в международных водах. Эта инициатива направлена на перекрытие теневых доходов агрессоров и усиление глобального санкционного давления.
Ранее РБК-Украина сообщало, что США готовили масштабную операцию по перехвату нефтяного танкера в Атлантическом океане. Американская береговая охрана отслеживала судно, которое подозревают в транспортировке нефти в интересах подсанкционных режимов.