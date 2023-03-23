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Россияне разыскивают проукраинских граждан на оккупированной части Херсонской области, - Генштаб

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Херсонская область, Четверг 23 марта 2023 18:47
Россияне разыскивают проукраинских граждан на оккупированной части Херсонской области, - Генштаб Фото: россияне разыскивают проукраинских граждан (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Военные РФ на оккупированной части Херсонской области начали поиски проукраинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиск граждан с проукраинской позицией", - сообщили в Генштабе.

Для поисков военные РФ используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.

Напомним, российские войска во временно оккупированных районах Запорожской области запрещают жителям выходить из своих домов.

Кроме того, сегодня военные РФ вышли из Новой Каховки.

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