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Оккупанты в Скадовске забирают у людей автомобили на нужды армии РФ, - ЦНС

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Скадовск, Среда 08 марта 2023 16:46
Оккупанты в Скадовске забирают у людей автомобили на нужды армии РФ, - ЦНС Фото: Оккупанты в Скадовске забирают у людей автомобили (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в Скадовске (Херсонская область) угоняют автомобили у местных жителей. Их передают на нужды армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг продолжает разворовывать имущество жителей временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты ограбили гаражные корпоративы в Скадовском районе. Россияне обходят жилье и изымают автомобили прямо во время "проверки" на нужды армии РФ.

"Заметим, что на оккупированных территориях россияне практикуют перепродажу угнанных автомобилей. Для этого им "перебивают" номерные знаки и отгоняют в РФ", - добавили в ЦНС.

Напомним, что в оккупированном Скадовске (Херсонская область) россияне могут остановить любого и начать проверку. Люди ощущают значительное давление со стороны захватчиков.

Ранее сообщалось, что ворвавшиеся в Украину российские оккупанты теперь просят финансовой помощи у украинцев. В частности, такие объявления можно увидеть в захваченном Скадовске (Херсонская область).

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