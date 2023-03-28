ua ru
Вт, 28 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ выделяет 4,7 млн долларов для уничтожения украинских библиотек в оккупации, - ЦНС

Новина українською →
Украина, Вторник 28 марта 2023 15:21
РФ выделяет 4,7 млн долларов для уничтожения украинских библиотек в оккупации, - ЦНС Фото: РФ выделяет 4,7 млн долларов для уничтожения украинских библиотек (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики продолжают изымать украинские книги из библиотек на оккупированных территориях и замещают их российской литературой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"По имеющимся данным, Министерство культуры РФ более 2,6 млн долларов на закупку и распространение российских книг на оккупированных территориях юга и востока Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 1,5 млн долларов выделяется на создание трех модельных библиотек в каждом оккупированном регионе и более 520 тысяч долларов на финансирование библиотек захваченных регионов.

"Таким образом, россияне ставят перед собой цель уничтожить украинскую литературу на оккупированной территории. Это характерная черта России - уничтожить родной язык, насадить свои правила жизни", - добавили в ЦНС.

Напомним, что военные РФ на оккупированной части Херсонской области начали поиски проукраинских граждан.

Оккупанты в Скадовске (Херсонская область) угоняют автомобили у местных жителей. Их передают на нужды армии РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Луганск Донецкая область Херсонская область Запорожская область
NEWS
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
В восьми областях Украины значительные обесточивания из-за непогоды и повреждения сетей
DAILY
В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как города вблизи Бахмута живут под вражеским огнем