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Россия готовит информационную провокацию с украинскими пленниками, - ЦПД

15:55 10.08.2026 Пн
2 мин
Кремль уже готовит нужную картинку, которая должна убедить мир в "гуманности" русского плена
aimg Мария Науменко
Россия готовит информационную провокацию с украинскими пленниками, - ЦПД Фото: российские военнопленные (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Россия готовит новую информационную кампанию о военнопленных, пытаясь убедить западную аудиторию в якобы лучшем отношении к украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

По его словам, для реализации этой кампании Россия выделила ресурсы на соответствующие медийные мероприятия. В частности, украинских пленников перемещают в более комфортные условия, чтобы снять пропагандистские сюжеты.

Ожидается, что подготовленные материалы будут распространяться, в частности, на западную аудиторию. Таким образом, в РФ хотят сформировать выгодное для себя представление об обращении с украинскими военнопленными.

Кроме того, Россия планирует использовать вернувшихся из украинского плена россиян. Их могут привлекать для распространения ложных заявлений о якобы ненадлежащих условиях содержания в Украине.

"Пропаганда и ложь остаются инструментами в войне и дискредитации", - подчеркнул Коваленко.

В то же время, Украина неоднократно публично показывала условия содержания российских военнопленных, в частности питание и быт. Несмотря на это, в РФ, по словам руководителя ЦПД, будут продолжаться попытки распространять ложную информацию и уродовать реальную картину.

Ранее Коордштаб сообщал, что российские военные после обмена все чаще снова сдаются в украинский плен. По состоянию на конец июля таких было 20.

В штабе отмечали, что часть из них сознательно избирает плен вместо возвращения к боевым действиям. Каждый такой военный пополняет обменный фонд Украины и увеличивает возможности возвращения украинских защитников.

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