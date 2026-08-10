Россия готовит информационную провокацию с украинскими пленниками, - ЦПД

Россия готовит новую информационную кампанию о военнопленных, пытаясь убедить западную аудиторию в якобы лучшем отношении к украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

По его словам, для реализации этой кампании Россия выделила ресурсы на соответствующие медийные мероприятия. В частности, украинских пленников перемещают в более комфортные условия, чтобы снять пропагандистские сюжеты.

Ожидается, что подготовленные материалы будут распространяться, в частности, на западную аудиторию. Таким образом, в РФ хотят сформировать выгодное для себя представление об обращении с украинскими военнопленными.

Кроме того, Россия планирует использовать вернувшихся из украинского плена россиян. Их могут привлекать для распространения ложных заявлений о якобы ненадлежащих условиях содержания в Украине.

"Пропаганда и ложь остаются инструментами в войне и дискредитации", - подчеркнул Коваленко.

В то же время, Украина неоднократно публично показывала условия содержания российских военнопленных, в частности питание и быт. Несмотря на это, в РФ, по словам руководителя ЦПД, будут продолжаться попытки распространять ложную информацию и уродовать реальную картину.