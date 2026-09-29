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РФ уготовила по 6-этажному дому в Киеве, есть раненый

09:12 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
РФ уготовила по 6-этажному дому в Киеве, есть раненый Фото: последствия удара по Киеву (t.me/dsns_telegram/76132)
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Россия ударила по шестиэтажному дому в Киеве. В общей сложности повреждение от утренней атаки зафиксировано в двух районах Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В Голосеевском районе зафиксировано попадание в 6-этажный жилой дом. 1 человек пострадал, еще 10 эвакуировано на свежий воздух", - говорится в сообщении.

Имеются последствия атаки также в Соломенском районе. Здесь повреждены два частных жилых дома.

В ГСЧС показали фото последствий ударов.

Атаки дроны продолжаются - уже несколько раз с утра в Киеве объявляли воздушную тревогу.

Напомним, ночью РФ ударила по Киеву баллистикой. В результате удара повреждено учебное заведение.

Из-за атаки возбуждено движение поездов и общественного транспорта в столице.

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