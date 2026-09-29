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РФ вгатила по 6-поверховому будинку у Києві, є поранений

09:12 29.09.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вгатила по 6-поверховому будинку у Києві, є поранений Фото: наслідки удару по Києву (t.me/dsns_telegram/76132)
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Росія вдарила по шестиповерховому будинку у Києві. Загалом ушкодження від ранкової атаки зафіксовано у двох районах Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"У Голосіївському районі зафіксовано влучання у 6-поверховий житловий будинок. 1 людина постраждала, ще 10 евакуйовано на свіже повітря", - йдеться у повідомленні.

Є наслідки атаки також у Солом'янському районі. Тут пошкоджено два приватні житлові будинки.

У ДСНС показали фото наслідків ударів.

Атаки дроні тривають - уже кілька разів від ранку у Києві оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, вночі РФ вдарила по Києву балістикою. Унаслідок удару пошкоджено навчальний заклад.

Через атаку порушено рух поїздів та громадського транспорту у столиці.

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Київ Російська Федерація Атака дронів
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