РФ вгатила по 6-поверховому будинку у Києві, є поранений

Росія вдарила по шестиповерховому будинку у Києві. Загалом ушкодження від ранкової атаки зафіксовано у двох районах Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"У Голосіївському районі зафіксовано влучання у 6-поверховий житловий будинок. 1 людина постраждала, ще 10 евакуйовано на свіже повітря", - йдеться у повідомленні.

Є наслідки атаки також у Солом'янському районі. Тут пошкоджено два приватні житлові будинки.

У ДСНС показали фото наслідків ударів.

Атаки дроні тривають - уже кілька разів від ранку у Києві оголошували повітряну тривогу.