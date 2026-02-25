РФ вербует африканцев на войну обманом: в МИД назвали масштабы

РФ вербует граждан Африки

По словам главы украинского МИД, Россия активно привлекает жителей Африки к участию в войне, используя различные схемы вербовки.

"По нашим данным, на сегодня воюет более 1780 граждан с африканского континента в российской армии. То есть речь идет о наемниках", - заявил Сибига.

Он отметил, что участие в боевых действиях на стороне РФ принимают граждане по меньшей мере 36 африканских государств.

Часть наемников погибла или попала в плен

Министр сообщил, что значительное количество таких наемников уже погибло на фронте. Также часть из них украинские военные взяли в плен.

По мнению Сибиги, использование иностранных граждан в войне является серьезным вызовом и свидетельствует о попытках Кремля расширить круг участников конфликта.

Украина сотрудничает с африканскими странами

Глава МИД подчеркнул, что Россия часто прибегает к мошенническим схемам, чтобы втянуть людей в войну.

"РФ мошенническим способом затягивает этих граждан в войну. Очень важно противодействовать этому - разоблачать схемы и не давать втягивать своих граждан в чужую войну", - подчеркнул он.

По словам Сибиги, Киев уже обсуждал проблему с представителями африканских стран. Некоторые государства приняли решение усилить ответственность за наемничество, а также договорились с Украиной о совместных информационных кампаниях, направленных на предотвращение вербовки.

Он отметил, что Украина планирует и в дальнейшем координировать действия с африканскими партнерами, чтобы противодействовать привлечению их граждан к войне на стороне России и остановить вербовочные схемы.