РФ вербует африканцев на войну обманом: в МИД назвали масштабы

В рядах российской армии в войне против Украины участвуют более 1700 граждан из африканских стран.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ганы Самюэлем Окудзето Аблаквой в Киеве.
По словам главы украинского МИД, Россия активно привлекает жителей Африки к участию в войне, используя различные схемы вербовки.
"По нашим данным, на сегодня воюет более 1780 граждан с африканского континента в российской армии. То есть речь идет о наемниках", - заявил Сибига.
Он отметил, что участие в боевых действиях на стороне РФ принимают граждане по меньшей мере 36 африканских государств.
Министр сообщил, что значительное количество таких наемников уже погибло на фронте. Также часть из них украинские военные взяли в плен.
По мнению Сибиги, использование иностранных граждан в войне является серьезным вызовом и свидетельствует о попытках Кремля расширить круг участников конфликта.
Глава МИД подчеркнул, что Россия часто прибегает к мошенническим схемам, чтобы втянуть людей в войну.
"РФ мошенническим способом затягивает этих граждан в войну. Очень важно противодействовать этому - разоблачать схемы и не давать втягивать своих граждан в чужую войну", - подчеркнул он.
По словам Сибиги, Киев уже обсуждал проблему с представителями африканских стран. Некоторые государства приняли решение усилить ответственность за наемничество, а также договорились с Украиной о совместных информационных кампаниях, направленных на предотвращение вербовки.
Он отметил, что Украина планирует и в дальнейшем координировать действия с африканскими партнерами, чтобы противодействовать привлечению их граждан к войне на стороне России и остановить вербовочные схемы.
Ранее правительство Индии сообщило по меньшей мере о 200 случаях вербовки граждан страны российскими рекрутерами для участия в войне против Украины. По официальной информации, по меньшей мере 26 индийцев погибли, еще семеро считаются пропавшими без вести.
В то же время Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки усилить меры противодействия российским схемам вербовки, которые привлекают молодежь из разных государств континента к войне.
