ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

РФ і Угорщина погодили поставки газу без України

Новини » Економіка    21.03.2019 - 20:05
РФ і Угорщина погодили поставки газу без України
Фото: Петер Сійярто (flickr.com/mfa_lithuania)

Угорщина зможе придбати частину природного газу, необхідного для публічного та промислового споживання, через Австрію

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Росія і Угорщина домовилися про поставки російського газу на 2020 рік, навіть без угоди про транзит газу між Москвою і Києвом. Про це повідомляє прес-служба МЗС Угорщини.

За його словами, Угорщина зможе придбати частину природного газу через Австрію, як це було цьогоріч, на додаток до якого ємності резервуарів Угорщини також будуть експлуатуватися.

"Сьогодні ми з генеральним директором "Газпрому" уклали угоду про те, що "Газпром" забезпечить постачання природного газу Угорщині незалежно від того, чи відбудеться транзитна угода між Росією та Україною щодо майбутнього", - додав він.

Раніше вже повідомлялося, що "Газпром" припинить транзит газу через Україну до Туреччини з 2020 року. У той же час прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Росія збереже транзит газу до Європи через Україну після 2019 року

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що у випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для проходження зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу. 

 

Ще три країни підтримали нові санкції ЄС проти Росії Росія спробує організувати нову газову війну, - Клімкін
Новини України Російська ФедераціяУгорщинатранзит газа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся