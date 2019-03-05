У РФ назвали умови збереження транзиту газу через Україну

Фото: Дмитро Медведєв (mon.gov.ru)

Медведєв запевнив, що Росія не відмовляється від транзиту газу через українську ГТС

Прем'єр-міністр Російської Федерації (РФ) Дмитро Медведєв назвав умови, за яких Росія збереже транзит газу в Європу через Україну після 2019 року. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Luxemburger Wort.

зокрема, Медведєв запевнив, що РФ не відмовляється від транзиту за діючими трубопроводами і готова зберегти транзит газу через українську газотранспортну систему (ГТС).

"Ні "Північний потік - 2", ні "Турецький потік" не передбачають таких рішень щодо України, ні щодо інших країн. Зокрема, ми готові зберегти транзит газу через українську ГТС і після 2019 року. Звичайно, при дотриманні певних умов", - сказав він.

Серед таких умов є "врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди, а також стабільна політична обстановка".

Медведєв Також нагадав, що РФ вже заявляла, що готова продовжити транзитний контракт, який закінчується у наступному році, в разі врегулювання спору між господарюючими суб'єктами в Стокгольмському арбітражному суді.

Нагадаємо, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський газовий монополіст повинен виплатити українській стороні 2,6 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу.

А нещодавно російський газовий монополіст ВАТ "Газпром" повідомив про звільнення заступників голови правління Олександра Медведєва, Валерія Голубєва і Всеволода Черепанова.

Зазначимо, виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у відповідь на пропозицію російської сторони продовжити діючий газовий контракт по транзиту газу заявив, що поточний контракт з "Газпромом" не відповідає вимогам законодавства України та Європейського союзу.

Додамо, що термін дії контракту на транзит російського газу в Європу через Україну закінчується 1 січня 2020 року. Документ був підписаний в 2009 році. "Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" переглянути тариф на транзит газу в 2018-2019 роках.