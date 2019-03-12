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"Газпром" припинить транзит газу через Україну в Туреччину з 2020 року

Новини » Енергетика    12.03.2019 - 18:06
"Газпром" припинить транзит газу через Україну в Туреччину з 2020 року
Фото: Газпром (УНІАН)

Влада Болгарії отримали лист від "Газпром експорту" про припинення транзиту

Влада Болгарії отримали лист від "Газпром експорту", в якому компанія повідомила про плани припинити транзит газу по Трансбалканському коридору з України в Туреччину з січня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Міненерго Болгарії Теменужки Петковой місцевим телеканалу bTV.

За її словами, якщо друга гілка "Турецького потоку" не пройде через Болгарію, то Софія залишить за собою право звернутися в арбітраж з метою стягнення з "Газпрому" транзитних платежів, які країна за контрактом повинна отримувати до 2030 року.

При цьому в "Газпромі" російським ЗМІ заявили, що не направляли ніякого офіційного повідомлення на адресу влади Болгарії про намір припинити транзит газу по Трансбалканському коридору з січня наступного року.

Нагадаємо, сьогодні в Європейському парламенті заявили про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що газопровід "Турецький потік" планується ввести в експлуатацію до кінця 2019 року.

Додамо, що посол США в Берліні Річард Гренелл заявляв, що проект газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік-2" розробили для транспортування російського газу в Європу без українського інтересу.

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