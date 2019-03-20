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Коболєв назвав необхідні запаси газу без транзитного контракту з "Газпромом"

Новини » Енергетика    20.03.2019 - 10:19
Коболєв назвав необхідні запаси газу без транзитного контракту з "Газпромом"
Фото: Андрій Коболєв (РБК-Україна)

Україні при такому сценарії необхідно близько 20 млрд кубометрів газу

У випадку відсутності контракту з російським "Газпромом" з 1 січня 2020 року Україні для проходження зимового сезону необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів газу. Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Коболєв зазначив, що в компанії провели оцінку можливих дій, щоб пережити найжорсткіший варіант при відсутності транзитного контракту з "Газпромом".

"Щоб пройти цю зиму, нам потрібно закачати в "підземку" на три мільярда кубометрів газу більше того обсягу, який ми закладаємо туди зазвичай (тобто, близько 20 млрд кубометрів, - ред.)", - зазначив він.

Він також висловив сумнів у тому, що при відсутності контракту з "Газпромом" наступної зими європейські партнери залишать газотранспортні коридори відкритими.

"Ми пам'ятаємо 2014 рік, коли Угорщина нам "закрутила кран" раніше часу (у вересні 2014 року за день до тристоронніх переговорів між ЄС, Україною і РФ Угорщина призупинила поставки газу, мотивуючи це рішення зростанням попиту на своєму внутрішньому ринку, - ред.). Ми сподіваємося, що так не зроблять наші партнери у Словаччині та Польщі. Але треба бути готовими до того, що якщо у них буде дефіцит, то такий ризик існує. Ми також працюємо над кількома додатковими опціями, але це конфіденційна інформація", - додав Коболєв.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що "Газпром" припинить транзит газу через Україну до Туреччини з 2020 року.

У той же час прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що Росія збереже транзит газу до Європи через Україну після 2019 року, якщо сторони врегулюють відносини, досягнуть вигідних економічних та комерційних параметрів угоди. Крім того, однією з умов він назвав стабільну політичну обстановку в Україні.

 

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