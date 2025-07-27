РФ с вечера била по Днепропетровской области: фото последствий

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"По Никопольскому целились из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град". Направили fpv-дроны и сбрасывали боеприпас из БПЛА. Досталось райцентру и Марганецкой громаде", - сообщил он.

В результате вражской атаки пострадали четыре человека. Ими оказались мужчины в возрасте 47 и 60 лет, а также женщины - 40 и 58 лет. Повреждены пять частных домов и линия электропередач.

"На Синельниковщине громко было в Великомихайловской и Межевской громадах. По ним противник ударил fpv-дронами. Обошлось без раненых. Среди поврежденного - инфраструктура и жилье местных", - добавил он, показав фото последствий.

По словам Лысака, утром силы ПВО уничтожили над областью вражеский беспилотник.

Фото: последствия ударов по Никопольщине (t.me/dnipropetrovskaODA)