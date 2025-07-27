РФ з вечора гатила по Дніпропетровщині: фото наслідків
Росія атакувала два райони Дніпропетровської області, починаючи з вечора, 26 липня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"По Нікопольському цілили з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Скерували fpv-дрони і скидали боєприпас із БПЛА. Дісталося райцентру та Марганецькій громаді", - повідомив він.
Унаслідок ворожої атаки постраждали четверо осіб. Ними виявилися чоловіки віком 47 і 60 років, а також жінки - 40 і 58 років. Пошкоджено п'ять приватних будинків і лінію електропередач.
"На Синельниківщині гучно було у Великомихайлівській та Межівській громадах. По них противник вдарив fpv-дронами. Обійшлося без поранених. Серед пошкодженого - інфраструктура та житло місцевих", - додав він, показавши фото наслідків.
За словами Лисака, вранці сили ППО знищили над областю ворожий безпілотник.
Фото: наслідки ударів по Нікопольщині (t.me/dnipropetrovskaODA)
Вечірній удар по Україні 26 липня
Нагадаємо, Росія запустила по Україні кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед", через які в багатьох областях спрацювала повітряна тривога.
У Сумській області постраждали щонайменше три людини. "Шахеди" вдарили по цивільній інфраструктурі.
Також РФ атакувала Харків і передмістя. Удару зазнали Шевченківський і Київський райони. Спалахнули пожежі.
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