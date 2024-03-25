РФ во второй раз запустила по Киеву "Циркон". Об этом свидетельствуют обломки, - Defense Express

По данным издания, враг запустил по Киеву "Циркон", а сбить их удалось прямо в небе над столицей. О том, что сбито было именно "Циркон", свидетельствует первичный анализ обломков двух ракет, которые были сбиты, но упали в пределах столицы. Ракеты были запущены из Крыма.

Впервые россияне, вероятно, ударили по столице "Цирконом" 7 февраля, тогда обломки ракеты вероятно упали в Деснянском районе. Однако их количество было недостаточно, а их идентификация заняла около 5 дней.

В этот раз специалистам удалось собрать больше детальных обломков и провести более глубокий анализ. В частности, дать точный ответ на тип двигателя, систему наводки и использованные материалы.

Как отмечает Defense Express, специалисты собрали достаточно значительный объем информации. Она позволит оценить реальные возможности "Циркона" и уровень технологий, который сейчас доступен РФ для создания ракеты.

Ракетный удар по Киеву

Около 10:30 25 марта в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе в Киеве и области. В воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. Почти сразу в Киеве прогремели взрывы.

Обломки ракет рухнули в нескольких районах столицы. В частности, в результате ракетной атаки поврежден многоэтажный дом в Печерском районе. Первоначально было известно о двух пострадавших. Затем количество раненых начало расти. Известно, что у пяти из 10 пострадавших зафиксировали острую реакцию на стресс.

Добавим, что РФ ударила по Киеву двумя баллистическими ракетами, запущенными с территории временно оккупированного Крыма. Их удалось сбить. Этот удар РФ стал третьим по столице за последние пять дней. Подробнее о последствиях атаки – в материале РБК-Украина.

Атаки "Цирконом" по Украине

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон".

Тогда ракетная атака была нацелена в основном на Киев, хотя под обстрелы попали и Николаев и Львовская область.

Также следует отметить, что Путин фактически подтвердил удары противокорабельным "Цирконом", говоря о российско-украинской войне в конце прошлого месяца в своем выступлении.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли ею атаковать Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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