Россия могла использовать для атаки по Киеву ракету ЗМ22 "Циркон", - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

На использование вышеуказанной ракеты указывают опубликованные в социальных сетях снимки обломков. В частности, на одном из фото на обломке видна маркировка "3М22".

Эта надпись соответствует маркировке именно этой ракеты, которую вместе с российским Х-47 "Кинжал" называют еще так называемыми "вундерваффе" Путина.

Несмотря на то, что в возведении Воздушных сил среди сбитых целей указаны только крылатые ракеты Х-555/101 и "Калибр". Вероятно, украинскому ПВО все же удалось сбить "3М22". Из-за того, что фото обломков ракет "привязаны" к месту падения ракеты в Днепровском районе. В 07:46 воздушники сообщали, что к Киеву приближается скоростная цель.

Фото: обломки ракеты (defence-ua.com)

По данным Defense Express, фрагментация ракеты достаточно сильна, поэтому это усложняет ее идентификацию. Следует отметить, что миру также мало известно о ЗМ22 "Циркон", ведь она не демонстрировалась публично.

Следует отметить, что даже в России не определен статус ракеты. Ранее объявлялось, что она была принята на вооружение, однако указа об этом не было.

Кроме этого обнаруженные сегодня обломки ракеты в Киеве соответствуют обломкам еще одной неидентифицированной ракеты. Ее Россия использовала в начале года, поэтому вполне возможно, что сегодня враг использовал эту ракету не в первый раз.

Что известно о ЗМ22 "Циркон"

В России эту ракету называют "гиперзвуковой". Однако она, скорее всего, как и Х-47 "Кинжал" является твердотопливной ракетой. Это означает, что она разгоняется до значимой скорости, якобы до 9 Махов. Дальность же ее пуска фигурирует в пределах 600 км, но также декларируется и 1000 км.

Первоначально ракета была разработана для вооружения кораблей. Она предназначалась для поражения как военных судов, так и стационарных объектов на суше.

Носителями этой ракеты известны только фрегат "Адмирал Горшков" (проект 22350) и атомная подлодка К-560 "Северодвинск" (проект 885 "Ясень"). Они находятся далеко за дальностью пуска ракеты по Украине.

В 2022 году Россия заявляла о разработке экспериментального образца мобильной наземной пусковой установки, способной использовать ракеты "Оникс" и "Циркон". Где именно этот комплекс, и какое его название - неизвестно. Вероятно, он может быть аналогичным по структуре системе "Бастион", оснащенной двумя ракетами.

Однако в 2016 году в России заявляли о желании установить стационарную версию противокорабельного комплекса Бастион в Крыму до 2020 года. Он представляет собой систему береговой обороны, предназначенную для запуска противокорабельных ракет 3М44 "Прогресс" и был введен в эксплуатацию еще в 1971 году. Этот комплекс был установлен рядом с Балаклавой. Также в 2016 году сообщалось о возобновлении его функциональности. Тогда там начались испытания и запуски ракет.

Обстрел Украины 7 февраля

Напомним, сегодня, 7 февраля, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Во время атаки враг использовал беспилотники и ракеты.

Всего враг выпустил 64 воздушных целей. Противовоздушная оборона сбила 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".

Более подробно о последствиях обстрела – в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия могла использовать для удара по Украине ракету П-35, принятую на вооружение еще в 1962 году.

Ранее мы сообщали, что Россия по состоянию на январь 2024 производит около 115-130 стратегических ракет плюс 100-115 ракет оперативно-тактического класса. Это указывает на то, что в последние месяцы производство не увеличилось.

Отметим, в январе НАПК сообщило, что в российских авиационных ракетах типа Х-59 было обнаружено 42 деталей и компонентов иностранного производства.

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