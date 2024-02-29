"Сармат", "Циркон" и "Буревестник". Что известно об "аналоговнетном" оружии Путина

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 29 февраля, выступил с посланием, часть которого пришлась на очередные угрозы. В частности, он назвал конкретные виды вооружений для ударов по территории стран Запада.

Подробнее об этом и о том, почему Путин угрожает оружием, в том числе которого еще нет, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: послание Путина федеральному собранию, Wikipedia, публикации Центра стратегических и международных исследований (CSIS), профильных порталов Army Recognition, 19fortyfive.com, Defense Express, комментарии военного эксперта Александра Коваленко.

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Чем и за что Путин снова угрожает западным странам

Рассказывая о ходе российско-украинской войны, Путин повторил, что намерен достичь всех ранее заявленных целей, после чего отметил, что стратегические ядерные силы России находятся "в состоянии полной готовности к гарантированному применению".

"Так гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения целей в ходе "специальной военной операции", - сказал он.

Отметим, в ходе вторжения в Украину российские войска применяют "Кинжалы" без ядерной боевой части с марта 2022 года, запуская с носителя МиГ-31К. Впервые такую ракету сбили только в мае 2023-го. Дело в том, что комплексы ПВО советского образца не могли эффективно уничтожать баллистические цели. После того, как на боевое дежурство заступили западные зенитно-ракетные комплексы, в том числе Patriot, по данным Воздушных сил, на 24 февраля 2024 года сбито 25 аэробаллистических "Кинжалов".

Затем Путин фактически подтвердил удары противокорабельным "Цирконом".

"Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", о котором в послании 2018 года даже и речи не шло. Но и эта система уже в строю", - сказал он.

Речь идет о ракетной атаке на Киев 7 февраля. Как заявили эксперты института судебных экспертиз, Россия действительно применила "Циркон". Его заявленные характеристики: дальность - 600-15000 км, скорость - до 8-9 Мах, масса боевой части - около 300-400 кг, длина - 8-10 м. Анализ обломков затруднен значительной фрагментации ракеты, но эксперты пришли к выводу, что оружие не отвечает заявленным характеристикам.

Подробнее об ударе 7 февраля и этой ракете читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Фото: Владимир Путин похвалился, что обстреливал Украины "Цирконами" и "Кинжалами" (kremlin.ru)

Путин не остановился на "Кинжалах" и "Цирконах" и назвал еще несколько видов вооружений.

"На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности "Авангард" и лазерные комплексы "Пересвет". Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Эти системы подтвердили свои высокие уникальные характеристики. В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты "Сармат". Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве", - заявил он.

Российский диктатор подчеркнул якобы готовность к диалогу о стратегической стабильности с США, но пожаловался, что Вашингтон предпринимает "открытые враждебные действия" и пытается нанести Москве стратегическое поражение на поле боя. А также зацепился за слова президента Франции Эммануэля Макрона, который на днях не исключил возможность отправки западных войск в Украину в будущем.

"Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны (очевидно, "своей страной" Путин назвал Украину, - ред.). Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все, чем они пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации", - добавил Путин.

Быстрый и тяжелый. Что известно о ракетном комплексе "Авангард"

"Авангард" - это ракетный комплекс, оснащенный управляемым боевым блоком. Отметим, в России разрабатываются три программы гиперзвукового оружия, и "Авангард" является третьей после "Кинжала" и "Циркона".

Основой является гиперзвуковой управляемый боевой блок, запускаемый при помощи межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ/РС-28 (будет заменена на "Сармат"). Еще в 2018 году Путин заявил, что крылатый боевой блок способен прорвать перспективные системы ПРО за счет маневрирования по высоте и курсу. Он идет к цели как "огненный шар", температура на поверхности которого составляет до 2000 градусов.

Имеет комплекс средств преодоления ПРО, предположительная длина - 5-7 м, корпус из композитных материалов, система управления позволяет менять полетное задание и распределение целей до старта. Якобы развивает скорость до 28 Мах - около 9,5 км/с. Дальность превышает 6000 км, масса - около 2000 кг, блок оснащается ядерной или обычной фугасной боеголовкой мощностью 2 мегатонны.

Фото: ракетный комплекс "Авангард" (mil.ru)

Ракета-носитель доставляет его на суборбитальную высоту около 100 км, после чего выпущенный "Авангард" переходит в крейсерский режим, снова заходит в атмосферу и разгоняется до максимальных скоростей. Утверждается, что на них блок способен маневрировать и менять траекторию, что затрудняет перехват. По разным оценкам, для того, чтобы его сбить, может понадобиться не менее 50 противоракет SM-3 ВМС США. Отметим, в 2008 году такая ракета сбила разведывательный спутник на высоте 247 км и на скорости 22 Маха.

"Разработка такого оружия, возможно, не обеспечит противникам Америки значительного преимущества. Если ядерные пусковые установки, межконтинентальные баллистические ракеты или даже стратегические бомбардировщики с ядерным оружием наземного базирования окажутся неэффективными или уничтожены, у США все еще будут доступны варианты ответных мер, включая меры с использованием подводных лодок с баллистическими ракетами ВМС США. Кроме того, продолжается разработка оружия, которое можно рассматривать как средство сдерживания "Авангардов" и других межконтинентальных баллистических ракет", - писал военный эксперт Питер Сучиу в колонке для The National Interest.

Первые "Авангарды" приняли на вооружение в 2019 году. По состоянию на конец 2023 года Россия располагала ориентировочно 18 единицами (три ракетных полка по 6 единиц) в Оренбургской дивизии.

"Сармат" - проблемная ракета и самая дальнобойная на бумаге

"Сармат" - стратегический ракетный комплекс 5-го поколения шахтного базирования, с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой. В его концепции делается акцент не на максимальный вес забрасываемых боеголовок, а на доставку по таким траекториям, которые затрудняют уничтожение перспективными средствами ПРО. Заявлено, что технология "орбитальной бомбардировки" якобы позволяет нанести удар по США по суборбитальной траектории через Южный полюс в обход батарей THAAD.

Об успешном пуске Россия объявила весной 2022 года, а первые серийные образцы в том же году поступили в ракетные дивизии в Краснодарском крае и Оренбургской области. Примечательно, что в сентябре 2023-го сообщалось о том, что "Сармат" заступил на боевое дежурство, однако в октябре Путин заявил о необходимости завершить "административные процедуры", прежде чем ракета уйдет в серию, что вызвало замешательство у аналитиков.

Фото: стратегическая ракета "Сармат" (mil.ru)

Ракета на жидком топливе имеет дальность полета 18 000 км, стартовую массу - свыше 208 т, длину - 35,3 м, диаметр - 3 м. Способна нести до 10 тонн полезной нагрузки в самом разной комбинации боевых головок. По данным российских СМИ, "Сармат" может нести до 10 крупных 750-килотонных боеголовок, до 16 более легких и 3-5 блоков "Авангард" или сочетание боеголовок со средствами противодействия ПРО.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что у него есть большие сомнения насчет того, что "Сармат" отвечает заявленным параметрам.

"Потому что это очень проблемная ракета. Россияне даже бросковые испытания, когда макет запускают на 30 метров для проверки порохового стартового ускорителя, не могли вовремя подготовить. И в целом были всего лишь одно полноценное испытание "Сармата". Хотя в советские времена межконтинентальные баллистические ракеты испытывали годами, были десятки испытаний с постоянной работой над ошибками. Думаю, "Сармат" существует, есть даже "в железе", но ракета ненадежная, опасная. Именно поэтому ее не производят серийно", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

Ядерный "Буревестник". Главное о ракете, которой еще нет

"Буревестник" - это разрабатываемая межконтинентальная крылатая ракета глобальной дальности с ядерной установкой. Характеризуется высокой степенью секретности, а доступная информация о ее разработке и возможностях ограничена. Ориентировочная стоимость единицы составляет около 5,2 млн долларов.

Ракета имеет сходство с авиационной крылатой ракетой Х-101, хотя и больше по размеру. В отличие от Х-101, крылья у "Буревестника" расположены в верхней части. Длина составляет около 12 м, эллиптический нос имеет размеры 1х1,5 м.

Фото: испытания "Буревестника" (росСМИ)

Что отличает ее от обычных ракет, так это бортовой ядерный реактор в качестве двигателя, что обеспечивает увеличенную дальность полета и возможность длительного пребывания в воздухе. Такой двигатель создает тягу за счет нагрева воздуха с помощью компактных нагревателей с ядерной установкой.

Высказывались опасения по поводу потенциальных выбросов радиации во время полета. Считается, что до окончательного развертывания предстоит разработать надежную навигационную систему.

По данным экспертов некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative, в 2017-2019 годах россияне провели 13 испытаний, и все они провалились. Например, в августе 2019-го на полигоне в Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли пятеро ученых испытателей, а в Северодвинске зафиксировали скачок радиации. По их мнению, в теории ракета должна иметь заряд большой мощности, дальность полета до 3000 км и использоваться как инструмент "второй волны ядерного удара" после межконтинентальной баллистики.

Большая торпеда "Посейдон", которую вряд ли развернут в ближайшие годы

"Посейдон" - это проект беспилотного подводного аппарата, оснащенного ядерной энергоустановкой, то есть ядерная торпеда. Заявленное предназначение - нанесение неприемлемого ущерба прибрежным территориям, поражение кораблей и военно-морских баз.

"Посейдон" включили в программу вооружений на 2018-2027 годы. Минобороны сообщало о проведении испытаний, но на самом деле речь шла о проверке отдельных узлов и агрегатов. До 2019 года не был готов к испытаниям такой ключевой элемент как двигательная установка. Весной 2020 года в России признали, что в собранном виде аппарата не существует, а в 2021-м заявили, что на разработку потребуется дополнительно до пяти лет.

О возможных планах испытаний в НАТО сообщили в октябре 2022 года, сославшись на перемещения атомной подводной лодки "Белгород", которая была спроектирована в качестве носителя для подобного типа устройств, но в ноябре субмарина покинула тестовую зону без запусков. В январе 2023 года сообщалось об изготовлении первого боекомплекта торпед "Посейдон" для подлодки "Белгород".

Фото: макет торпеды "Посейдон" (росСМИ)

Единственными источниками информации о характеристиках "Посейдона" остаются презентации 2025 года, заявления официальных лиц и публикации в СМИ. Длина может составлять от 16 до 24 м, диаметр - 1,5-2 м, массу - около 100 т. Поэтому из-за больших размеров нести ее могут только специальные подводные лодки. Вероятно, будет использовать различные виды боевой части максимальной мощностью до 2 мегатонн. Проектная глубина погружения - до 1000 м, скорость – 100-130 км/ч. Достоверных данных о ядерном реакторе нет.

Американская разведка сомневается, что "Посейдон" развернут до 2027 года. Но вполне возможно, что российское руководство стремится ускорить разработку. Несмотря на периодические угрозы Путина применить ядерное оружие в Украине, торпеды ему не помогут, поскольку чрезвычайно сложно провести "Белгород" в Черное море через Босфор, заблокированный Турцией, писал эксперт Уэсли Калп в колонке для 19fortyfive.com.

"Очевидно, что "Посейдон" является тревожным российским оружием, над которым стоит задуматься. Но неизвестно, сможет ли Россия развернуть его в том количестве, на которое она надеется, и будет ли оно столь эффективным и революционным, как об этом говорят", - добавил он.

По мнению Александра Коваленко, и "Посейдон", и ракету "Буревестник в России попытаются довести до ума, до какого-то логического функционирования.

"Но сказать, что они будут серийными и массовыми? Нет, вряд ли. Потому что Россия сейчас не на том уровне технического и технологического развития, чтобы можно было создавать столь сложные вещи. США могли бы это сделать, Китай мог бы это сделать. Россия - нет", - сказал эксперт.

Лазерный "Пересвет" до сих пор под сомнениями

"Пересвет" - это комплекс лазерного оружия на новых физических принципах. Информация о нем в основном засекречена, но по некоторым оценкам, он может выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны или применяться в борьбе с дронами. При этом эффективность зависит от погодных условий, то есть туман, снег и дождь влияют на прохождение лазерного луча.

Принцип работы основывается на засветке лазерным лучом оптических разведывательных систем, в том числе спутников. Может применяться для прикрытия стартовых позиций межконтинентальных баллистических ракет. Комплекс включает саму лазерную установку и машины снабжения (с источниками энергии).

Фото: демонстрационный слайд лазерной системы "Пересвет" (kremlin.ru)

Как заявлял начальник генштаба Валерий Герасимов, лазерные комплексы "Пересвет" стоят на боевом дежурстве с декабря 2019 года и прикрывают установки межконтинентальной баллистики. По данным российских СМИ, в 2020 году состоялось испытание в Сирии. Однако даже в российской экспертной среде сомневаются, что "Пересвет" вообще существует. Поскольку до сих пор не решена задача, как снизить рассеивание лазерного луча, проходящего через слои атмосферы. Считается, что с учетом нынешнего уровня развития технологий решить ее на практике невозможно. Также не исключено, что комплекс существует в одном экспериментальном варианте, а западные санкции не дают запустить его в серию.

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Сегодня Владимир Путин снова угрожал Западу, но его выступление в первую очередь было для внутреннего потребителя, считает Коваленко. Диктатор объяснял глубинному народу, что у них якобы вторая армия в мире, самые лучшие ракеты, есть чем "побряцать" и так далее.

"Он не впервые использует ядерное оружие как элемент запугивания. Гиперзвуковые "Кинжалы", блоки "Авангард", ракеты "Сармат" - все это он любит. Потому что больше нет никакого другого инструмента, чтобы, скажем так, доминировать над Западом в конвенционном формате. А то, что у него много ядерного оружия, все хорошо понимают, что он не будет его применять в конвенционной войне. Все его страшилки давно не работают", - добавил он.