РФ второй раз за полгода применила подлодку для запуска ракет по Украине

Российская Федерация второй раз за шесть месяцев использовала для атаки по территории Украины подлодку.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, в настоящее время в море нет никаких российских кораблей. Однако враг продолжает искать способы того, как использовать носители крылатых ракет.

"Есть верифицированный случай применения подлодки. Позавчера кажется (8 апреля - ред.) они применили подлодку для запуска ракет. И это второй верифицированный случай фактически более чем за пол года. Ищут, как реализовывать свой потенциал учитывая опасности, которые для их уже есть в Черном море", - рассказал он.

Он отметил, что у России есть три подлодки, которые могут выпускать крылатые ракеты, но это не значит, что они все могут находиться в море.

Следует заметить, что по состоянию на 7 апреля Россия не выводила в акваторию Черного моря свои корабли.

Поражение кораблей ЧФ РФ

Ранее, 24 марта, в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины сообщили, что Силы обороны нанесли удары по объектам российских оккупантов в Севастополе. Были уничтожены два десантных корабля РФ и центр связи.

Да, украинские военные ударили по большим десантным кораблям "Ямал" и "Азов". Также был поражен центр связи российских оккупационных войск и несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе.

Перед тем ночью в оккупированном Крыму прогремели взрывы, в частности, в Севастополе. В сети писали о якобы работе ПВО, а оккупанты перекрыли Крымский мост. Как сообщали местные жители, в Казачьей бухте в Севастополе возник пожар.

Также OSINT-аналитики отмечали, что в Севастополе мог быть поражен большой узел связи Черноморского флота России.

Напомним также, что в ночь на 5 марта спецподразделение ГУР МО Group 13 неподалеку от Керченского пролива нанес удар патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль был ликвидирован. Это третье судно Черноморского флота России, которое затонуло за последние пять недель.

После серии значительных потерь российских кораблей в Черном море 10 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов был уволен с должности и заменен командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

Добавим, в феврале из-за потерь был отправлен в отставку командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.

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