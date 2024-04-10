РФ вдруге за пів року застосувала підводний човен для запуску ракет по Україні

Російська Федерація вдруге за шість місяців використала для атаки по території України підводний човен.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, наразі у морі немає жодних російських кораблів. Однак ворог продовжує шукати способи того, як застосовувати носії крилатих ракет.

"Є верифікований випадок застосування підводного човна. Позавчора здається (8 квітня - ред.) вони застосували підводний човен для запуску ракет. І це другий верифікований випадок фактично більше ніж за пів року. Шукають, як реалізовувати свій потенціал з огляду на небезпеки, які для них вже є в Чорному морі", - розповів він.

Він зауважив, що Росія має три підводні човни, які можуть випускати крилаті ракети, але це не означає, що вони всі можуть знаходитись у морі.

Варто зауважити, що станом на 7 квітня Росія не виводила в акваторію Чорного моря свої кораблі.

Ураження кораблів ЧФ РФ

Раніше, 24 березня, в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомили, що Сили оборони завдали ударів по об'єкти російських окупантів у Севастополі. Були знищені два десантні кораблі РФ та центр зв'язку.

Так, українські військові вдарили по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов". А також був уражений центр зв'язку російських окупаційних військ та декілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Перед тим вночі в окупованому Криму пролунали вибухи, зокрема, у Севастополі. У мережі писали про нібито роботу ППО, а окупанти перекрили Кримський міст. Як повідомляли місцеві жителі, у Козачій бухті у Севастополі виникла пожежа.

Також OSINT-аналітики зазначали, що у Севастополі міг бути уражений великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії.

Нагадаємо також, що у ніч проти 5 березня спецпідрозділ ГУР МО Group 13 неподалік Керченської протоки завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель було ліквідовано. Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів.

Після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі 10 березня головком ВМФ РФ адмірал Микола Євменов був звільнений з посади і замінений командувачем Північного флоту адміралом Олександром Мойсеєвим.

Додамо, у лютому через втрати було відправлено у відставку командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов.

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