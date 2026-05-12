РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге, есть погибшие

"Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начали аварийно-спасательную операцию", - говорится в заявлении Вилкула.

Ганжа уточнил, что в результате вражеского обстрела погибли два человека. Он добавил, что на месте попадания возник пожар, последствия вражеской атаки пока уточняются.

Вилкул рассказал, что произошло прямое попадание "Шахеда" в жилой дом. В результате вражеской атаки погибли 43-летний мужчина и 65-летняя женщина.

"Маленькой девятимесячной девочке оторвало ножку - на скорой уже эвакуировали в больницу, ей оказывается вся необходимая помощь. Пожар уже потушен, идет ликвидация последствий", - подчеркнул он.

Ганжа сообщил, что из-за вражеской атаки на Кривой Рог пострадали четыре человека.

"9-месячную девочку госпитализировали. Она в реанимации в тяжелом состоянии. В больнице и 23-летняя женщина. Она в состоянии средней тяжести. Женщины 45 и 74 лет будут лечиться амбулаторно", - говорится в его заявлении.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вражеский удар по жилому дому в Кривом Роге "циничным и лишенным всякого военного смысла".

"Россия после окончания частичной трехдневной тишины продолжает убивать и калечить украинцев, и поэтому давление на нее не должно никоим образом ослабляться", - подчеркнул он.

Напомним, утром 5 мая россияне, несмотря на объявленный Украиной "режим тишины" обстреляли Кривой Рог "Шахедами", была повреждена инфраструктура.

В Никопольском районе противник атаковал дронами и артиллерией Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую и Томаковскую громады. Повреждены админздание, гостиница, многоквартирные и частные дома, автомобили.

Перед этим оккупанты били по Кривому Рогу утром 2 мая - тогда россияне пытались атаковать объект инфраструктуры. В городе в результате атаки произошел пожар и изуродована инфраструктура.