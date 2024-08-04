Россияне из миномета ударили по Очакову: есть пострадавшая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ей оказана медицинская помощь на месте. Также повреждены четыре частных дома", - добавил Ким.

"Утром, 4 августа, в 05:12 минометный обстрел подвергся г. Очаков Очаковской общины", - рассказал он.

Атака РФ по Украине

Около 00:00 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе дронов и крылатых ракет.

Через несколько минут взрывы прогремели в Харькове и Миргороде Полтавской области.

Уже утром, 4 августа, стало известно, что россияне атаковали территорию Украины пятью дронами. Все беспилотники сбила ПВО.

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