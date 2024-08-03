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В Харькове и Миргороде слышали взрывы

Суббота 03 августа 2024 23:38
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В Харькове и Миргороде слышали взрывы Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

После предупреждения об угрозе применения Россией авиационных средств поражения в Харькове и Миргороде Полтавской области слышали взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, Воздушные Силы ВСУ, Карту воздушных тревог и Общественное Полтава.

О двух сериях взрывов, которые были слышны в Харькове, сообщили корреспонденты Общественного, предположив, что взрывы могли быть за пределами города.

Позже Синегубов подтвердил нанесение ракетных ударов. "Оккупанты нанесли очередные ракетные удары. Информация о пострадавших не поступала. Данные о повреждениях проверяются", - написал он, добавив, что есть угроза вражеских беспилотников.

Также корреспонденты Общественного сообщили о взрывах, которые были слышны в Миргородском районе.

"Громко в Миргороде", - написал канал Карта воздушных тревог.

Перед тем Воздушные Силы ВСУ сообщили об атаке крылатыми ракетами. В частности, в направлении Миргорода двигались две ракеты.

Обновлено в 23:56. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил, что в области работала ПВО. "В Миргородском районе могли слышаться звуки взрывов. По предварительной информации, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших нет", - написал он.

Как сообщалось, поздно вечером, 3 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стали зафиксированные дроны и крылатые ракеты.

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