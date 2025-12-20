RU

РФ ударила по Украине "Искандерами" и 51 дроном: детали ночного обстрела

Иллюстративное фото: РФ ударила по Украине "Искандерами" и 51 дроном (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 20 декабря российские войска совершили очередную комбинированную воздушную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и десятки ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 19:00 19 декабря противник запустил три баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории АР Крым, а также 51 ударный БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

Запуски дронов осуществлялись с территории РФ - с направлений Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово, при этом около 30 дронов были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной был сбит или подавлен 31 вражеский беспилотник на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистических ракет и 20 ударных дронов на 15 локациях. Информация о последствиях атаки уточняется.

 

Атака РФ на порты Одесской области 19 декабря

Стоит напомнить, что накануне россияне нанесли массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. В результате обстрела вспыхнули грузовики на парковочной зоне. Предварительно, сообщалось о семи погибших и 15 раненых. Однако по состоянию на сегодняшнее утро известно, что количество погибших и раненых возросло.

"Восемь жизней оборвала вражеская атака в Одесской области, еще двадцать семь человек получили ранения", - сообщили в ГСЧС.

Также отметим, что в Одесской области из-за многочисленных террористических актов россиян против энергетической инфраструктуры возникла чрезвычайная ситуация уже государственного уровня.

