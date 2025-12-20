РФ вдарила по Україні "Іскандерами" та 51 дроном: деталі нічного обстрілу

За даними військових, із 19:00 19 грудня противник запустив три балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованої території АР Крим, а також 51 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та безпілотники інших типів.

Запуски дронів здійснювалися з території РФ - з напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та Шаталове, при цьому близько 30 дронів були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною було збито або подавлено 31 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 ударних дронів на 15 локаціях. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.