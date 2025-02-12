RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

РФ ударила по Украине баллистикой и сотней дронов: сколько сбила ПВО

Иллюстративное фото: РФ ударила по Украине баллистикой и сотней дронов 12 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 12 февраля российская армия запустила по территории Украины 122 дрона ударного типа и баллистические ракеты. Вражеские цели сбивали с помощью авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 12 февраля 2025 года, с 19:00 11 февраля, враг нанес удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву и Кривому Рогу. Было осуществлено шесть пусков из Брянской области и один из оккупированного Крыма.

Также враг атаковал 123-мя ударными дронами типа Shahed и дронами-имитаторами других типов по направлениям:

  • Миллерово;
  • Орел;
  • Брянск;
  • Курск;
  • Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М и 71-го ударного дрона типа Shahed в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Также 40 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Полтавская и Черниговская области, а также город Кривой Рог, Днепропетровской области.

Ночной обстрел Украины

Вчера вечером российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Также россияне применили ночью баллистику с северо-востока.

Утром 12 февраля РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в Оболонском районе были повреждены два офисных помещения, в одном из зданий возник пожар. Также известно об одной жертве и четырех пострадавших, среди них ребенок.

Также в Киевской области вспыхнул пожар из-за российской атаки, повреждены дома и автомобили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в УкраинеРакетная атака