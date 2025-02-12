РФ ударила по Украине баллистикой и сотней дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 12 февраля 2025 года, с 19:00 11 февраля, враг нанес удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву и Кривому Рогу. Было осуществлено шесть пусков из Брянской области и один из оккупированного Крыма.

Также враг атаковал 123-мя ударными дронами типа Shahed и дронами-имитаторами других типов по направлениям:

Миллерово;

Орел;

Брянск;

Курск;

Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие шести баллистических ракет Искандер-М и 71-го ударного дрона типа Shahed в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Также 40 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Полтавская и Черниговская области, а также город Кривой Рог, Днепропетровской области.

Ночной обстрел Украины

Вчера вечером российская армия запустила по территории Украины ударные дроны. Также россияне применили ночью баллистику с северо-востока.

Утром 12 февраля РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в Оболонском районе были повреждены два офисных помещения, в одном из зданий возник пожар. Также известно об одной жертве и четырех пострадавших, среди них ребенок.