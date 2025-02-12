Появились первые фото последствий атаки баллистикой по Киеву: что известно
Под утро, 12 февраля, российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев. В результате атаки есть повреждения, пожары, пострадавшие и погибший человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.
Известно, что спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах. В частности:
- Оболонский район. Произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один человек погиб и один пострадал;
- Святошинский район. Произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован;
- Голосеевский район. Произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.
"Всего на местах событий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники", - добавили в ГСЧС.
Обстрел Киева 12 февраля
Напомним, примерно в 04:30 в Киеве прогремела серия взрывов. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в тот момент существовала угроза применения баллистики.
Также отметим, что по информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице в результате атаки один погибший и трое пострадавших.
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