РФ вдарила по Україні балістикою та сотнею дронів: скільки збила ППО

У ніч на 12 лютого 2025 року, з 19:00 11 лютого, ворог завдав удару балістичними ракетами "Іскандер-М" по Києву та Кривому Рогу. Було здійснено шість пусків із Брянської області та один з окупованого Криму.

Також ворог атакував 123-ма ударними дронами типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків:

Міллерово;

Орел;

Брянськ;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М та 71-го ударного дрона типу Shahed у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Також 40 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Полтавська та Чернігівська області, а також місто Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Нічний обстріл України

Вчора ввечері російська армія запустила по території України ударні дрони. Також росіяни застосували вночі балістику з північного сходу.

Вранці 12 лютого РФ завдала ракетного удару по Києву. В результаті атаки в Оболонському районі було пошкоджено два офісні приміщення, в одній з будівель виникла пожежа. Також відомо про одну жертву та чотирьох постраждалих, серед них дитина.