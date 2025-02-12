ua en ru
Ср, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Киевская область ночью была атакована дронами и ракетами: какие последствия

Среда 12 февраля 2025 07:15
UA EN RU
Киевская область ночью была атакована дронами и ракетами: какие последствия Фото: оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 12 февраля российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевскую область. Враг использовал дроны и ракеты, в результате атаки есть пожар, повреждены дома и автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Предварительно пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

Однако, в результате российской атаки в Обуховском районе зафиксирован пожар нежилых помещений.

Кроме того, в Бориспольском районе региона обломками сбитых дронов повреждены 9 частных домов и автомобиль.

"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки. Подробная информация позже", - добавили в КОВА.

Обновлено в 07:15

В Нацполиции подтвердили, что по состоянию на 07:00 в одном из районов области повреждены 9 частных домов. Однако уточнили, что в результате атаки РФ повреждены два автомобиля, а не один, а также хозяйственная постройка.

"В другом районе области произошло возгорание складского помещения. Информация о пострадавших пока отсутствует", - добавили в полиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Киевская область Война в Украине
NEWS
РФ ударила баллистикой по Киеву: есть попадания обломков, пожары, погибший и пострадавшие
РФ ударила баллистикой по Киеву: есть попадания обломков, пожары, погибший и пострадавшие
DAILY
Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право
Ростислав Шаправский, Юрий Дощатов Андрей Герус: Рада не заставляет правительство покупать реакторы для АЭС в Болгарии, это его право