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РФ ударила по складу в Чернигове, под завалами могут быть люди

11:39 26.08.2026 Ср
2 мин
В результате вражеского обстрела пострадали четыре человека
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинский спасатель (facebook.com DSNSKyiv)

Российские оккупанты повторно ударили по Чернигову. Под ударом оказалось складское помещение, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

"Враг повторно нанес удар по городу. В результате атаки повреждено складское помещение. Есть пострадавшие: 2 человека травмированы", - рассказал он.

Брижинский отметил, что под завалами могут находиться работники склада, и добавил, что информация пока уточняется.

Позже в Черниговском горсовете сообщили, что количество пострадавших увеличилось до четырех человек.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили по Чернигову, в результате чего загорелся частный жилой дом. В результате пожара он был фактически уничтожен.

Кроме того, оккупанты ударили по Чернигову вечером 25 августа - в результате атаки российских дронов по жилому району Чернигова пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Один частный дом был уничтожен пожаром.

Отметим, вчера российские оккупанты массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека.

Ранее, 24 августа, российские оккупанты нанесли удар дроном по Чернигову. Тогда под атакой оказалась многоэтажка в центре города.

Позже глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус сообщил, что в результате вражеской атаки пострадали 20 человек, среди них двое детей.

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