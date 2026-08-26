РФ ударила по складу в Чернигове, под завалами могут быть люди

"Враг повторно нанес удар по городу. В результате атаки повреждено складское помещение. Есть пострадавшие: 2 человека травмированы", - рассказал он.

Брижинский отметил, что под завалами могут находиться работники склада, и добавил, что информация пока уточняется.

Позже в Черниговском горсовете сообщили, что количество пострадавших увеличилось до четырех человек.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили по Чернигову, в результате чего загорелся частный жилой дом. В результате пожара он был фактически уничтожен.

Кроме того, оккупанты ударили по Чернигову вечером 25 августа - в результате атаки российских дронов по жилому району Чернигова пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Один частный дом был уничтожен пожаром.

Отметим, вчера российские оккупанты массированно атаковали Чернигов беспилотниками. В результате удара пострадали по меньшей мере два человека.