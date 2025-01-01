РФ ударила по Шостке, а ГУР сбило российский Ми-9 морским дроном: новости за 31 декабря

Война России против Украины: последние новости

Вчера по всей Украине под утро объявляли масштабную воздушную тревогу. Россияне атаковали Киев и другие регионы ракетами.

Бойцы Сил специальных операций заняли село в Курской области, которое держали войска РФ вместе с воинами из КНДР.

Россия ударила ракетами по Шостке в Сумской области

"31 декабря, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады", - сообщила Сумская ОГА.

В Шосткинской громаде повреждены 12 многоэтажек, 2 образовательных учреждения и объекты социальной сферы.

Исторический удар. ГУР впервые уничтожило российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5

Атаку провели воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13". Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8.

Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

В Ивано-Франковской области автомобиль столкнулся с грузовиком, есть погибшие

Вблизи села Насташино Бурштынской городской общины произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

По ее словам, в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 5 человек, среди которых двое несовершеннолетних.

Италия выделяет 13 миллионов евро на восстановление энергетики Украины

Помощь выделена в рамках Фонда поддержки энергетики Украины. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Италии, этот вклад является одним из крупнейших среди стран-доноров и имеет целью стабилизировать электроснабжение для миллионов украинцев, которые переживают тяжелые времена войны.

Украина уже производит 96% дронов для фронта, - Шмыгаль

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, способности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в шесть раз. В оборонной сфере работают более 800 государственных и частных компаний.

"В сегменте дронов отечественная продукция составляет более 96%. Через проект "Армия дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников", - отметил Шмыгаль.

Приоритетом Турции в 2025 году станет завершение войны в Украине, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал видеообращение по случаю Нового года, в котором назвал окончание войны в Украине приоритетом для Стамбула в 2025 году.

"Нашим приоритетом остается положить конец войне между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями с Черного моря, справедливым миром. Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", - сказал он.

Буданов раскрыл подробности уничтожения российского Ми-8 морским дроном

По словам руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, дроны Magura V5 и ранее несколько раз атаковали вражеские воздушные силы. Однако тогда российская техника все же "дотягивала" до береговой линии, хоть и была подбита.

"Впервые вертолет был сбит, он упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован. Второй, кстати, так же был подбит. Он смог дотянуть до аэродрома, сесть на вынужденную посадку", - рассказал Буданов.

В Минобороны рассказали о достижениях в сфере вооружения и оснащения армии в 2024 году

По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, больше всего новинок в этом году среди беспилотных авиационных комплексов - кодифицирован 251 образец. Также речь идет о 169 образцах боеприпасов, 153 образцах средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР).

Зеленский провел технологическую Ставку: есть решения для защиты от ракет и бомб

"В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.

Галущенко оценил, могут ли угрозы Фицо по экспорту электроэнергии воплотиться в реальность

"Я не думаю, что они пойдут на это", - отметил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко, комментируя угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить экспорт электроэнергии в Украину.

В Торецке продолжаются городские бои, враг пытается прорваться через Щербиновку, - ВСУ

"Городские бои - это своеобразный тип боев с очень высокой интенсивностью. В Торецке идут, как городские бои, так и попытка пробиться через Щербиновку. Недавно 3-я штурмовая отбила вражескую атаку в Леонидовке и уничтожила 9 БПМ противника", - рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.