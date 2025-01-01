РФ ударила по Шостке, а ГУР сбило российский Ми-9 морским дроном: новости за 31 декабря

Россия ударила ракетами по Шостке в Сумской области. А ГУР впервые уничтожило российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 31 декабря - в материале РБК-Украина.
"31 декабря, враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады", - сообщила Сумская ОГА.
В Шосткинской громаде повреждены 12 многоэтажек, 2 образовательных учреждения и объекты социальной сферы.
Атаку провели воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13". Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8.
Еще один такой же вражеский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.
Вблизи села Насташино Бурштынской городской общины произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.
По ее словам, в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли 5 человек, среди которых двое несовершеннолетних.
Помощь выделена в рамках Фонда поддержки энергетики Украины. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Италии, этот вклад является одним из крупнейших среди стран-доноров и имеет целью стабилизировать электроснабжение для миллионов украинцев, которые переживают тяжелые времена войны.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, способности украинского оборонно-промышленного комплекса выросли в шесть раз. В оборонной сфере работают более 800 государственных и частных компаний.
"В сегменте дронов отечественная продукция составляет более 96%. Через проект "Армия дронов" закупили более 1,2 млн беспилотников", - отметил Шмыгаль.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал видеообращение по случаю Нового года, в котором назвал окончание войны в Украине приоритетом для Стамбула в 2025 году.
"Нашим приоритетом остается положить конец войне между Россией и Украиной, которые являются нашими соседями с Черного моря, справедливым миром. Мы надеемся, что новая эра начнется на нашем севере в 2025 году", - сказал он.
По словам руководителя ГУР МО Кирилла Буданова, дроны Magura V5 и ранее несколько раз атаковали вражеские воздушные силы. Однако тогда российская техника все же "дотягивала" до береговой линии, хоть и была подбита.
"Впервые вертолет был сбит, он упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован. Второй, кстати, так же был подбит. Он смог дотянуть до аэродрома, сесть на вынужденную посадку", - рассказал Буданов.
По словам заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова, больше всего новинок в этом году среди беспилотных авиационных комплексов - кодифицирован 251 образец. Также речь идет о 169 образцах боеприпасов, 153 образцах средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР).
"В дальнейшем усиливаем наши мобильные огневые группы. Уже есть некоторые системные решения для защиты от российских ракет и бомб. Сосредотачиваемся именно на внутренних промышленных возможностях", - подчеркнул президент Владимир Зеленский.
"Я не думаю, что они пойдут на это", - отметил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко, комментируя угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить экспорт электроэнергии в Украину.
"Городские бои - это своеобразный тип боев с очень высокой интенсивностью. В Торецке идут, как городские бои, так и попытка пробиться через Щербиновку. Недавно 3-я штурмовая отбила вражескую атаку в Леонидовке и уничтожила 9 БПМ противника", - рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.
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