Рейнджеры 6-го полка Сил специальных операций ВСУ благодаря наступательным действиям заняли один из населенных пунктов в Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ССО .

"Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе", - говорится в сообщении.

Оказалось, что вместе с российскими военными, село держали также войска Северной Кореи, добавили в ССО.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа, заняв более 1 тысячи квадратных километров. Затем российская армия с помощью войск КНДР смогла отбить часть территории.

По данным центра Разумкова, большинство украинцев (58%) поддержали операцию ВСУ. Респондентов спрашивали, как они относятся к тому, что украинские войска ведут боевые действия не только на территории Украины, но и России. Относились к этому негативно 20% опрошенных, 7% - безразлично, и 16% не определились.

По данным "Левада-центра", операция ВСУ в Курской области стала главным событием для жителей России в 2024 году.