РФ ударила ракетами по Шостке: ранен ребенок, повреждена больница
В ночь на 15 июля Россия атаковала Шосткинскую громаду ракетами. Повреждена больница, девочка получила ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова и ГСЧС Украины.
Около часа ночи российские войска нанесли три ракетных удара по Шостке Сумской области. Одной из целей стало медицинское учреждение, в котором вспыхнул пожар.
В результате обстрела пострадала 14-летняя девочка. Она получила осколочные ранения стекла, когда выбегала в укрытие.
Ребенок госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Кроме больницы, повреждены несколько многоэтажек, частные дома и нежилое помещение.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и обследовали территорию на наличие дополнительных повреждений или угроз.
"Враг намеренно целится по гражданской инфраструктуре. Страдают мирные жители, дети", - Григоров.
Обстрел Шостки
Напомним, что вечером, 12 июля, россияне ударили беспилотниками по Шосткинской общине. Вспыхнули пожары.
Вследствие российской атаки загорелись нежилые помещения.
Кроме того, днем враг ударил по области, в результате удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочорнецкого старостата. Сообщалось о разрушениях и поврежденных домах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.