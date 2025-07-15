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РФ ударила ракетами по Шостке: ранен ребенок, повреждена больница

Вторник 15 июля 2025 09:13
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РФ ударила ракетами по Шостке: ранен ребенок, повреждена больница Фото: Россия ударила по медучреждению в Шостке (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 15 июля Россия атаковала Шосткинскую громаду ракетами. Повреждена больница, девочка получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова и ГСЧС Украины.

Около часа ночи российские войска нанесли три ракетных удара по Шостке Сумской области. Одной из целей стало медицинское учреждение, в котором вспыхнул пожар.

В результате обстрела пострадала 14-летняя девочка. Она получила осколочные ранения стекла, когда выбегала в укрытие.

Ребенок госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Фото: Атака РФ по Шостке (t.me/dsns_telegram)

Кроме больницы, повреждены несколько многоэтажек, частные дома и нежилое помещение.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и обследовали территорию на наличие дополнительных повреждений или угроз.

"Враг намеренно целится по гражданской инфраструктуре. Страдают мирные жители, дети", - Григоров.

Обстрел Шостки

Напомним, что вечером, 12 июля, россияне ударили беспилотниками по Шосткинской общине. Вспыхнули пожары.

Вследствие российской атаки загорелись нежилые помещения.

Кроме того, днем враг ударил по области, в результате удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочорнецкого старостата. Сообщалось о разрушениях и поврежденных домах.

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