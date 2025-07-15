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РФ вдарила ракетами по Шостці: поранено дитину, пошкоджено лікарню

Вівторок 15 липня 2025 09:13
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РФ вдарила ракетами по Шостці: поранено дитину, пошкоджено лікарню Фото: Росія вдарила по медзакладу в Шостці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 15 липня Росія атакувала Шосткинську громаду ракетами. Пошкоджено лікарню, дівчинка зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова та ДСНС України.

Близько першої години ночі російські війська завдали трьох ракетних ударів по Шостці Сумської області. Однією з цілей став медичний заклад, у якому спалахнула пожежа.

Унаслідок обстрілу постраждала 14-річна дівчинка. Вона отримала осколкові поранення скла, коли вибігала в укриття.

Дитину госпіталізовано, їй надають необхідну медичну допомогу.

Фото: Атака РФ по Шостці (t.me/dsns_telegram)

Крім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок, приватні будинки та нежитлове приміщення.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та обстежили територію на наявність додаткових пошкоджень чи загроз.

"Ворог навмисно цілиться по цивільній інфраструктурі. Страждають мирні жителі, діти", - Григоров.

Обстріл Шостки

Нагадаємо, що ввечері, 12 липня, росіяни вдарили безпілотниками по Шосткинській громаді. Спалахнули пожежі.

Внаслідок російської атаки загорілися нежитлові приміщення.

Крім того, вдень ворог ударив по області, унаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє жителів одного із сіл Великочорнецького старостату. Повідомлялося про руйнування і пошкоджені будинки.

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