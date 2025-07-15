РФ вдарила ракетами по Шостці: поранено дитину, пошкоджено лікарню

У ніч на 15 липня Росія атакувала Шосткинську громаду ракетами. Пошкоджено лікарню, дівчинка зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова та ДСНС України.

Рятувальники оперативно ліквідували загоряння та обстежили територію на наявність додаткових пошкоджень чи загроз.

Крім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок, приватні будинки та нежитлове приміщення.

Унаслідок обстрілу постраждала 14-річна дівчинка. Вона отримала осколкові поранення скла, коли вибігала в укриття.

Близько першої години ночі російські війська завдали трьох ракетних ударів по Шостці Сумської області. Однією з цілей став медичний заклад, у якому спалахнула пожежа.

Обстріл Шостки

Нагадаємо, що ввечері, 12 липня, росіяни вдарили безпілотниками по Шосткинській громаді. Спалахнули пожежі.

Внаслідок російської атаки загорілися нежитлові приміщення.

Крім того, вдень ворог ударив по області, унаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє жителів одного із сіл Великочорнецького старостату. Повідомлялося про руйнування і пошкоджені будинки.

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