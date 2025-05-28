В Харьковской области из-за российской атаки пострадали 8 человек, среди которых ребенок

В Харьковской области два села подверглись воздушным ударам этой ночью 28 мая. В результате дроновых атак со стороны российских оккупантов пострадали восемь человек, в том числе и четырехлетний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

По словам чиновника, под удары дронами попали село Васищево Харьковского района (Безлюдовской территориальной громады) и село Эсхар Чугуевского района (Новопокровской территориальной громады). В каждом из этих населенных пунктов количество пострадавших - по четыре человека.

Так, рассказал глава ОВА, в селе Васищево в результате вражеских ударов БПЛА пострадали 51-летний, 43-летний и 59-летний мужчины, а также 4-летняя девочка, которая "получила острую реакцию на стресс".

Что касается последствий обстрела в селе Эсхар, то там в результате российской воздушной атаки пострадали 63-летний и 80-летний мужчины, и 63-летняя и 71-летняя женщины.

"Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил начальник ОВА.

Атака дронов-камикадзе ночью

Напомним, этой ночью российские оккупанты снова запустили ударные беспилотники по Украине для очередной атаки. В Воздушных силах информировали, что противник для атаки применил несколько групп "Шахедов", причем с южного и северного направлений.

Из-за угрозы "Шахедов" в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Добавим, что в харьковских пабликах этой ночью писали о серии взрывов, которые были слышны в районе города Харьков. Они продолжались примерно целый час (в период с около половины первого и половины второго ночи).

На ситуацию отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов, который в своем Telegram объяснил, что "звуки взрывов, которые были слышны в Харькове, доносились из пригорода". Вместе с тем отметил, что для областного центра до сих пор остается актуальной угроза дроновых ударов со стороны врага.