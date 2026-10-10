Удар России по Запорожью убил 20 человек, в том числе 3 детей
Российская атака на Запорожье, которая произошла 10 октября, оборвала жизнь уже 20 мирных жителей города. Число погибших может возрасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГСЧС Украины.
"До 20 человек возросло число погибших из-за авиаудара россиян, среди них 3 ребенка", - сказано в заявлении спасателей.
Согласно последним данным, еще 18 гражданских пострадали, в частности 3 ребенка.
Работникам ГСЧС удалось спасти 3 человека. Также указано, что психологи оказали помощь 35 гражданам.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются", - подчеркнули чрезвычайники.
Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли удар по Запорожью, попав в пятиэтажный жилой дом.
Сразу стало известно, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а под завалами находятся люди.
Из-за прямого попадания часть подъезда многоэтажки была разрушена - конструкции обрушились на уровне второго этажа. Также повреждены соседние жилые дома.
Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне убили мальчика и ранили еще двоих детей на Днепропетровщине.
Также стало известно о последствиях нового вражеского удара по Киеву – на этот раз россияне попали в ресторан.