Россия накрыла ударами несколько улиц Запорожья, людей достают из-под завалов

Россия 14 октября нанесла удары по частному сектору Запорожья. В Вознесеновском районе повреждены дома, идет поисково-спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова.

Об ударе по жилому сектору города Федоров сообщил в 12.43.

Впоследствии он уточнил, что российская атака задела несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе.

Есть раненые, на месте приступили к оперативно-розыскной операции.

На фото с места удара видны поврежденные частные дома. В части домов разрушены стены, в других выбиты окна.

Кроме того, по словам Федорова, спасателям удалось извлечь из-под завалов мужчину.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.