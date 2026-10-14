Россия накрыла ударами несколько улиц Запорожья, людей достают из-под завалов
Россия 14 октября нанесла удары по частному сектору Запорожья. В Вознесеновском районе повреждены дома, идет поисково-спасательная операция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова.
Об ударе по жилому сектору города Федоров сообщил в 12.43.
Впоследствии он уточнил, что российская атака задела несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе.
Есть раненые, на месте приступили к оперативно-розыскной операции.
На фото с места удара видны поврежденные частные дома. В части домов разрушены стены, в других выбиты окна.
Кроме того, по словам Федорова, спасателям удалось извлечь из-под завалов мужчину.
Пострадавший находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.
Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, попав в пятиэтажный жилой дом.
В результате атаки погибли 20 человек, в том числе трое детей, еще 18 гражданских пострадали.