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Россия накрыла ударами несколько улиц Запорожья, людей достают из-под завалов

14:19 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Россия накрыла ударами несколько улиц Запорожья, людей достают из-под завалов Фото: разрушенный в результате российских обстрелов жилой дом в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Россия 14 октября нанесла удары по частному сектору Запорожья. В Вознесеновском районе повреждены дома, идет поисково-спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова.

Об ударе по жилому сектору города Федоров сообщил в 12.43.

Впоследствии он уточнил, что российская атака задела несколько улиц частного сектора в Вознесеновском районе.

Есть раненые, на месте приступили к оперативно-розыскной операции.

На фото с места удара видны поврежденные частные дома. В части домов разрушены стены, в других выбиты окна.

Кроме того, по словам Федорова, спасателям удалось извлечь из-под завалов мужчину.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Напомним, утром 10 октября российские войска нанесли авиаудар по Запорожью, попав в пятиэтажный жилой дом.

В результате атаки погибли 20 человек, в том числе трое детей, еще 18 гражданских пострадали.

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