РФ ударила по нежилой застройке в Киеве, вспыхнул пожар

"Попадание на территорию нежилой застройки в Подольском районе. Бурлит пожар", - написал он.

По словам городского главы, экстренные службы уже находятся на месте атаки.

Более подробных деталей Кличко не раскрыл.

Удары по Киеву

Напомним, российские оккупанты последние месяцы активно используют для ударов по Украине свои реактивные беспилотники, эффективного оружия против которых у украинских защитников пока нет.

Враг практически каждый день атакует таким вооружением объекты в Киеве.

В частности, вчера, 28 сентября, россияне ударили беспилотником по здании Национальной академии наук Украины. В результате такой атаки погибли два человека.

Также вчера враг атаковал клинику "Добробут" в центре Киева. Из-за такого удара россиян пострадали 6 сотрудников клиники.