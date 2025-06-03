В Николаеве прогремел взрыв во время тревоги

В Николаеве утром вторника, 3 июня, был слышен взрыв. В Украине в это время была объявлена масштабная воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Также незадолго до масштабной тревоги россияне ударили по машинам в центре города Сумы. Уже известно об одном погибшем и десятках раненых.

Также Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Киева.

Заметим, что незадолго до взрыва в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Ночной обстрел РФ по Украине 3 июня

Напомним, минувшей ночью российские войска совершили атаку ударными дронами по северным, центральным и южным областям Украины.

В Чернигове в результате обстрела получили повреждения жилые дома, административные здания и автомобили, также вспыхнули пожары. В Одессе в результате атаки пострадали четыре человека. В городе повреждены несколько домов и транспортных средств, зафиксировано возгорание авто.

Все известные подробности о последствиях ночной атаки дронов - читайте в материале РБК-Украина.

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