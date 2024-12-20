Баллистика, дроны, крылатые ракеты. Чем РФ атакует Украину и какая угроза от МиГов/ТУшек

За без малого три года полномасштабной войны Россия применила практически все конвенционное оружие. А по украинскому тылу регулярно бьет дальнобойными дронами и ракетами.

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"Шахеды" и не только: какие дроны атакуют Украину

Shahed-136

На театре российско-украинской войны Shahed-136 активны с осени 2022 года. Это ударные дроны иранского производства, выпуск которых наладила РФ под названием "Герань-2". Способны атаковать цели по заданным координатам или после команды оператора. Запускаются с наземных пусковых платформ и, как правило, стаями.

Противник запускает их с оккупированных территорий Украины, а также своих приграничных регионов. Обычно в украинском небе фиксируют от нескольких десятков до более сотни дронов типа "шахед". Могут летать на протяжении 24 часов. Заявленная дальность около 2500 км означает, что "шахеды" могут достать до любой точки Украины.

Другие характеристики:

скорость - 185 км/ч

масса - 200 кг

длина - 3,5 м

размах крыльев - 2,5 м

боевая часть - до 50 кг

Фото: дрон Shahed-136 (Getty Images)

Относительно невысокая скорость позволяет сбивать Shahed-136 стрелковым оружием. В последнее время силы противовоздушной обороны различных родов войск Украины уничтожают их с эффективностью выше 90%.

Shahed-131

Еще называют "Герань-1". Этот дрон работает по аналогичному принципу с Shahed-136, имеет идентичную компоновку и унифицирован в деталях и электронике. Отличается мотором и не только.

Основные характеристики:

дальность - 900 км

масса - 135 кг

масса боевой части - 10-15 кг

длина - 2,6 м

размах крыльев - 2,2 м

"Шахеды"-приманки

Во время комбинированных атак враг часто применяет приманки. Они имитируют "шахеды", но не имеют боевых частей. Вместо них несут напечатанные на 3D-принтере шары, обернутые в фольгу. Основная цель - ввести украинскую ПВО в заблуждение, держать ее в напряжении и вынуждать тратить боезапас на дроны-пустышки.

Как отметил и.о. начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сейчас они составляют почти половину от всех дронов, которые Россия запускает по украинскому тылу.

Дроны-наводчики

Активно россияне применяют тактику проникновения разведывательных дронов в глубокий тыл. Там они охотятся за важными объектами и наводят баллистические ракеты. Беспилотники типа "Орлан", Zala и Supercam способны залететь на глубину около 200 км. Благодаря ним противнику удавалось доставать системы HIMARS, пусковые установки Patriot, а также боевую авиацию на аэродромах.

"Кинжалы", "Искандеры" и компания: главное о ракетах

Основная угроза исходит от российских дальнобойных ракет. Поскольку боевая часть там весит по несколько сотен килограмм. Противник применяет баллистические и крылатые ракеты, которые отличаются способом запуска, траекторией и подлетным временем.

Баллистические ракеты

"Кинжал"

Аэробалистическая ракета с заявленной возможностью нести ядерный заряд. Для ударов по Украине применяются фугасно-осколочные части. Часто ракету называют гиперзвуковой, но это не соответствует действительности. Запускается с самолета МИГ-31К, в российско-украинской войне применяется с марта 2022 года.

Фото: носитель с ракетой "Кинжал" (wikipedia.org)

Основные характеристики:

заявленная скорость - до 12 Махов (14 688 км/ч)

высота на максимальной траектории - 20 км

масса боевой части - до 500 кг

дальность поражения - свыше 2000 км

"Искандер-М"

Баллистическая ракета наземного оперативно-тактического комплекса. Основное назначение - уничтожение систем ПВО и ПРО, а также защищенных объектов.

Основные характеристики:

дальность - от 50 до 500 км

скорость - 2100 м/с

масса боевой части - 480 кг

Украина эффективно сбивает ракеты баллистического типа над районами, которые прикрыты системами Patriot и SAMP-T.

С-300/С400

Зенитные ракеты, которые в ходе российского вторжения применяются для ударов по наземным целям. В этом исполнении они малоэффективны на больших расстояниях и крайне неточные.

По разным оценкам, дальность С-300 может составлять до 110-120 км, С-400 - до 380 км. Масса боевой части колеблется от 140 до 180 кг. Как правило, используются для ударов по прифронтовым или приграничным городам. Особенно страдают от них Харьков, Запорожье, Славянск и Краматорск.

"Оникс"

Противокорабельные ракеты, которые применялись агрессором для наземных ударов. В основном по районам Одесской области. Летят по комбинированной траектории: сначала по баллистической поднимаются до 14 км, при заходе на цель снижаются на высоту 10-15 метров.

"Ониксы" запускаются из комплексов "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Считаются универсальными, поскольку носителями могут выступать подлодки, корабли и самолеты. Максимальная скорость - до 884 м/с; масса боевой части - 300 кг.

"Циркон"

На данный момент зафиксированы единичные пуски по Украине. Вероятно, запускались с береговых комплексов "Бастион". Дальность полета - до 1500 км, высота - 30-40 км, скорость - до 8-9 Махов, длина - от 8 до 10 м, масса боевой части - до 400 кг.

Фото: запуск ракеты "Циркон" (росСМИ)

"Орешник"

Баллистическая ракета средней дальности. Единственный случай применения - удар по Днепру 21 ноября 2024 года. Атака проводилась без боевой части и имела демонстрационный характер.

Точные характеристики неизвестны. Заявленная скорость до 10 Махов, но украинская разведка подтверждает скорость 11 Махов на терминальном участке траектории. Расстояние около 800 км от полигона в Астраханской области до Днепра ракета преодолела за 15 минут. Несет шесть боевых частей, каждая из которых оснащена еще шестью суббоеприпасами.

Подробнее об "Орешнике" читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Крылатые ракеты воздушного базирования

Х-101 - крылатая ракета класса "воздух-земля". Дальность запуска составляет около 5000 км, масса боевой части - до 960 кг, скорость - до 720 км/ч. Носителями выступают стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Х-55 - старая советская ракета, скорость полета - до 830 км/ч, дальность - до 2500 км, масса боевой части - 410 кг, летит на низких высотах. Боевая часть в неядерном исполнении не разрывается, то наносит большой вред при взрыве топлива.

Х-555 - модификация старой Х-55, имеет большую массу и размеры, дальность полета составляет до 2500 км. Масса боевой части от 200 до 400 кг, носителями выступает стратегическая авиация Ту-95 и Ту-160.

Х-31П - противорадиолокационный вариант ракеты Х-31 (советской тактической управляемой ракеты класса "воздух-земля"). Х-31П предназначена для уничтожения радиолокационных станций в составе ЗРК. Запускается с самолетов тактической авиации типа Су-24, Су-27, Су-35, МиГ-27М, МиГ-29К, МиГ-35.

Х-22 - единственная для Ту-22М3, которая подходит для ударов по наземным целям. Несет боевую часть до 1000 кг, дальность - до 600 км. На разгонном участке поднимается на высоту 22,5 км, ускоряясь до 4 Махов, а на терминальном атакует цель на скорости 2 Маха. Эту ракету называют "слепым убийцей", потому что она разарабатывалась как противокорабельная, а на земле попадает в самый крупный объект.

Крылатые ракеты морского базирования

"Калибр" - так называемая "гордость" российского ракетостроения. Изначально предназначен для поражения наземных, морских подводных и надводных целей.

Фото: изображение крылатой ракеты "Калибр" (росСМИ)

Дальность стрельбы по наземным целям - 2600 км, масса боевой части - 450 кг, высота полета - 20 метров над морем и 50-150 метров над землей, скорость - от 0,8 до 2,9 Махов. Запускаются "Калибры" с кораблей и подводных лодок.

Сколько времени от пуска до атаки

Как правило, о ракетных и дроновых атаках заранее предупреждают сигналом воздушной тревоги. Однако так как дроны летят относительно медленно, крылатые ракеты быстро, а баллистические еще быстрее, учитывается подлетное время.

Например, тревога из-за дронов объявляется в конкретных областях, когда они заходят в воздушное пространство. В то же время при атаке баллистикой - как только фиксируются пуски или вылеты носителей.

В случае с аэробаллистическими ракетами "Кинжал", как только на российской территории взлетает МиГ-31К. На лето 2023 года у агрессора было 9 таких носителей, взлетают они с аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Тревоги объявляются каждый раз и по всей Украине, поскольку неизвестно, какой вылет - боевой или учебный. Один самолет способен нести одну ракету "Кинжал" с разрушительной боеголовкой на 500 кг.

Фото: приблизительная схема атаки 13 декабря (телеграмм-канал "Радник")

Согласно подсчетам, если ракету запускают из Липецкой области, то до Киева она долетает за 3 минуты, до Чернигова и Днепра - почти за 3, до Винницы, Одессы или аэродрома Староконстантинов (Хмельницкая область) - чуть больше чем за 4 минуты.

Стратегическая авиация Ту-160 и Ту-95МС базируется на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области, Ту-22М3 - на аэродроме "Шайковка" в Калужской области. Их пусковые рубежи - Каспийский регион, Саратовская область, Волгоградская область и акватория Черного моря вблизи оккупированного Крыма.

"Калибры" тоже запускаются из акватории Черного моря. Как показал опыт недавних комбинированных атак, такие крылатые ракеты как "Калибры", Х-101 и т.д. противник может за раз применить в количестве более 100 единиц. Все они несут сотни килограмм взрывчатки и обладают разрушительной силой. Поэтому нельзя пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Подробнее читайте в материале "Ту-22МЗ, Ту-95 и МиГ-31К. Что означает взлет российских самолетов и сколько времени до атаки".