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РФ ударила по Львовской области "Кинжалами": есть "прилет" в уже атакованный объект ночью

Фото: РФ ударила по Львовской области "Кинжалами" во время утренней тревоги 24 марта (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Во время недавней тревоги оккупанты атаковали Львовскую область "Кинжалами". Есть повторное попадание в тот объект, который уже был атакован ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

"Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг из МиГ-31К ударил по Львовской области "Кинжалами", - рассказал он.

Предварительно, по его словам, есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

"Пожарные, тушившие пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место", - добавил Козицкий.

Обстрел Украины 24 марта

Отметим, в 9:26 в Украине была объявлена воздушная тревога уже после обстрела по Украине в ночь на 24 марта, когда РФ использовала как дроны, так и ракеты. Этот удар стал третим ударом по Украине за последние четверо суток. В частности, кроме Киева, Кривого Рога, РФ ночью обстреляла Львовскую область, где оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры. Возник пожар.

Отметим, во время этой атаки российская ракета залетела на территорию Польши. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО. Ракета РФ находилась в воздушном пространстве Польши 39 секунд.

В общей сложности российские войска в ночь на 24 марта атаковали Украину, использовав 29 ракет, запущенных из 14 самолетов Ту-95МС, и 28 БПЛА. 14 враждебных целей ПВО сбить не удалось.

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